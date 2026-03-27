Pre-qualifiche parecchio movimentate ad Austin, con ben 9 piloti che sono caduti nella sessione di venerdì pomeriggio. Fortunatamente si è trattato solo di semplici scivolate, senza conseguenze fisiche per i protagonisti. Nonostante gli incidenti, sei di loro sono comunque riusciti a entrare in top 10 e conquistare l'accesso al Q2. Di seguito le FOTO e i VIDEO delle loro cadute. Sabato qualifiche dalle 16.50 e Sprint Race alle 21. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP USA, I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2