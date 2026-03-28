Caduta e ritiro per Marco Bezzecchi nella Sprint Race di Austin. Il pilota Aprilia a 3 giri dal termine, mentre si trovava al 2° posto all'inseguimento di Pecco Bagnaia, ha perso l'anteriore della sua RS-GP ed è finito a terra. "Un peccato, ho fatto un errore che non dovevo fare. Bisognava essere un po' più pazienti", ha commentato su Sky Sport. Di seguito FOTO e VIDEO della sua caduta

IL VIDEO DELLA CADUTA DI BEZZECCHI - L'INTERVISTA POST SPRINT