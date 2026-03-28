Bezzecchi, caduta e ritiro nella Sprint Race del GP Usa ad Austin. FOTO-VIDEO
Caduta e ritiro per Marco Bezzecchi nella Sprint Race di Austin. Il pilota Aprilia a 3 giri dal termine, mentre si trovava al 2° posto all'inseguimento di Pecco Bagnaia, ha perso l'anteriore della sua RS-GP ed è finito a terra. "Un peccato, ho fatto un errore che non dovevo fare. Bisognava essere un po' più pazienti", ha commentato su Sky Sport. Di seguito FOTO e VIDEO della sua caduta
IL VIDEO DELLA CADUTA DI BEZZECCHI - L'INTERVISTA POST SPRINT
- "Un peccato, ho fatto un errore che non dovevo fare - ha commentato su Sky Sport -. Avevo esagerato un po' in staccata, venivo su forte e bisognava essere un po' più pazienti. E invece ho fatto questo errore, peccato perché è andata così". Sulla caduta: "Semplicemente ho staccato un po' dopo rispetto al giro prima, mi si è scomposta la moto, ho provato a metterla dentro ma non ci sono stato".
- Sulla gara lunga: "Devo migliorare tanto però in questo momento bisogna solamente pensare a domani e cercare di recuperare il weekend. Siamo veloci, parto abbastanza avanti (scatterà 4° dopo le 2 posizioni di penalità in griglia assegnate dopo le qualifiche, ndr) e cercheremo di fare una bella gara. La media va molto bene, bisognerà sistemarci ancora un po' perché le condizioni della pista sono migliorate e dobbiamo continuare a lavorare stasera. Sarà una gara tosta e molto lunga, cercheremo di fare il massimo".