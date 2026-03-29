Ad Austin è il giorno delle gare: alle 19 la Moto3, poi alle 20.15 la Moto2 e alle 22 la MotoGP (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Di Giannantonio scatta ancora dalla pole e proverà a rifarsi dopo l'incidente con Marquez a inizio Sprint (per lo spagnolo un long lap da scontare). Bagnaia partirà in prima fila, con Bezzecchi 4° dopo una penalità per 'impeding'. Dalla 7^ casella il vincitore di ieri (e nuovo leader del Mondiale), Jorge Martin

SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA