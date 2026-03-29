MotoGP oggi, le ultime news del GP Usa ad Austin e come ci arrivano i piloti
Ad Austin è il giorno delle gare: alle 19 la Moto3, poi alle 20.15 la Moto2 e alle 22 la MotoGP (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Di Giannantonio scatta ancora dalla pole e proverà a rifarsi dopo l'incidente con Marquez a inizio Sprint (per lo spagnolo un long lap da scontare). Bagnaia partirà in prima fila, con Bezzecchi 4° dopo una penalità per 'impeding'. Dalla 7^ casella il vincitore di ieri (e nuovo leader del Mondiale), Jorge Martin
SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
- Jorge Martin è tornato alla vittoria nella Sprint Race di sabato, battendo in rimonta (con sorpasso all'ultimo giro) Pecco Bagnaia, in una sorta di revival del Mondiale 2024. Sul podio anche Bastianini dopo la penalità a Pedro Acosta per pressione irregolare delle gomme. Martin, complice la caduta di Bezzecchi, è diventato il nuovo leader del Mondiale con 1 punto di vantaggio sul compagno di team
- Due posizioni in griglia nella gara lunga per Luca Marini e Marco Bezzecchi, che nelle qualifiche di Austin hanno rallentato Marc Marquez durante il giro veloce: il pilota Aprilia partirà 4° anziché 2°, quello Honda 11° invece che 9°
- Ma anche lo stesso Marc Marquez, graziato dallo Steward Panel per un episodio di presunto impeding a Bastianini nelle qualifiche, ha una penalità da scontare, per la precisione un long lap penalty per via dell'incidente con Di Giannantonio a inizio Sprint
- Ore 16.45: Gara 2 Mondiale Harley-Davidson (Sky Sport Max)
- Ore 17.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 18: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: Moto3 - gara
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 20.15: Moto2 - gara
- Ore 21.15: Paddock Live
- Ore 21.30: Grid
- Ore 22: MotoGP - gara
- Ore 23: Zona Rossa
- Ore 24: Race Anatomy MotoGP