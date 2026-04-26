MotoGP oggi, le ultime news del GP Spagna (Jerez) e come ci arrivano i piloti
Marc Marquez ha conquistato la pole sul bagnato e vinto una pazza Sprint Race sotto il diluvio, dopo essere caduto. Oggi a Jerez dovrebbe invece tornare il sole, da capire se il campione del mondo riuscirà a confermarsi anche sull'asciutto. Semaforo verde alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima da non perdere la Moto3 alle 11 e la Moto2 alle 12.15
- Sabato piovoso a Jerez, nel quale si è esaltato Marc Marquez. Il ducatista ha prima centrato la pole e poi ha vinto una 'pazza' Sprint, che sull'asciutto sembrava indirizzata al fratello Alex. Dopo metà corsa è arrivato il diluvio, MM93 è caduto ma è ripartito e ha attraversato la pista, e poi l'erba, per immettersi nella corsia box e cambiare moto. Lo spagnolo ha passato Bagnaia e ha conquistato la vittoria, davanti a Pecco e a Morbidelli. Caduto invece Bezzecchi, che resta sempre leader del Mondiale
- Jorge Martin, ritirato a inizio Sprint per un problema tecnico, è chiamato a una gara in salita dalla 10^ posizione: il campione del mondo, 7° in qualifica, sarà retrocesso di 3 posti in griglia per impeding ad Alex Marquez nelle Pre-qualifiche di venerdì. Penalità anche per Mir e Toprak Razgatlioglu, che dovranno scontare rispettivame 2 e 1 long lap
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
Di seguito la griglia di partenza del GP Spagna