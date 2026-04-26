Marc Marquez ha conquistato la pole sul bagnato e vinto una pazza Sprint Race sotto il diluvio, dopo essere caduto. Oggi a Jerez dovrebbe invece tornare il sole, da capire se il campione del mondo riuscirà a confermarsi anche sull'asciutto. Semaforo verde alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima da non perdere la Moto3 alle 11 e la Moto2 alle 12.15

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