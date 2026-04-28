Il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna ha pubblicato il consueto post di recap su LinkedIn dopo il weekend di Jerez per analizzare il GP di Spagna di MotoGP. Soddisfazione per Alex Marquez e Di Giannantonio — vittoria e terzo posto per i team satellite Gresini e VR46 — ma grande amarezza per il team ufficiale. Mentre, sui test ha aggiunto: "I test del lunedì sono stati fondamentali: sono state provate molte novità aerodinamiche"

" Torniamo in cima al podio per la prima volta quest'anno grazie a uno straordinario Alex Marquez: primo in una classifica in cui un ottimo Di Giannantonio si è piazzato terzo. Avevamo già mostrato segnali importanti di ripresa nelle qualifiche e nella gara Sprint con la doppietta delle moto ufficiali per un podio interamente Ducati, in una gara fortemente condizionata dal meteo imprevedibile". Inizia così il commento su Linkedin di Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, al termine dell'ultimo fine settimana di MotoGP a Jerez. Ma oltre alla soddisfazione per il primo e il terzo posto, "resta grande amarezza per il GP dei nostri piloti: registriamo un doppio zero. Due ritiri che si sono rivelati davvero pesanti".

"Ora è il momento di analizzare i dati raccolti dai test"

"Una gara iniziata con una partenza esaltante di Marc, caduto purtroppo al giro successivo, e proseguita con il dominio del fratello Alex e l'eccellente prestazione di Di Giannantonio. Pecco, invece, è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Avrebbe potuto e dovuto essere una domenica diversa per la nostra squadra ufficiale, ma si è rivelata doppiamente deludente. Prima perché le condizioni c'erano per fare bene, poi per il modo in cui siamo usciti di scena in una gara da dimenticare".

L'analisi di Dall'Igna prosegue con un commento sugli altri membri della famiglia Ducati: "Gli altri Family Team, Gresini e VR46, si sono fatti avanti per difendere il nome Ducati: le mie congratulazioni vanno a loro e ci uniamo alle loro celebrazioni. Alex si scrolla di dosso un inizio di stagione complicato e trionfa meritatamente sul circuito dove ha vinto per la prima volta in premier class. È stato senza dubbio il più veloce per tutto il weekend. Un Diggia costante e aggressivo non ha avuto il miglior dei via, ma si è ripreso rapidamente. Solido, tenace e sicuro di sé, la sua maturità emerge insieme alla conferma come migliore Ducati in classifica generale. Da questa prospettiva, il bilancio è positivo dopo le difficoltà dei primi GP, ma la mancanza di risultati dei piloti ufficiali si fa sentire.

Sui test del lunedì di Jerez ha aggiunto: "La verità è che dobbiamo migliorare e continuare a impegnarci senza sosta per dare ai nostri piloti qualcosa in più. I test del lunedì sono stati fondamentali in questo senso: sono state provate molte novità aerodinamiche, alcune delle quali saranno sicuramente utilizzate nelle prossime gare. Ora è il momento di analizzare i dati raccolti e prendere le decisioni giuste.

Un campionato avvincente e combattuto ci attende — anzi, è già qui. Nuove sfide ci aspettano, ed è proprio questo che ci fa amare ciò che facciamo ogni giorno: viviamo per loro e per le emozioni che il nostro sport ci regala, ancor di più quando i costruttori italiani si dimostrano protagonisti. Dai, Ducati!"