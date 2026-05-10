Gran finale a Le Mans, dove alle 14 (probabilmente sul bagnato) si disputerà la gara lunga della MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Bagnaia scatterà ancora dalla pole position per una prima fila tutta italiana con Bezzecchi e Di Giannantonio dopo il forfait di Marc Marquez (frattura del 5° metatarso nella Sprint vinta da Jorge Martin). Prima della top class da non perdere il GP Francia della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15)

SPRINT: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - LA CADUTA DI MARQUEZ