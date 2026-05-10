MotoGP oggi, le ultime news da Le Mans (Francia) e come ci arrivano i piloti
Gran finale a Le Mans, dove alle 14 (probabilmente sul bagnato) si disputerà la gara lunga della MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Bagnaia scatterà ancora dalla pole position per una prima fila tutta italiana con Bezzecchi e Di Giannantonio dopo il forfait di Marc Marquez (frattura del 5° metatarso nella Sprint vinta da Jorge Martin). Prima della top class da non perdere il GP Francia della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15)
SPRINT: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - LA CADUTA DI MARQUEZ
- Bagnaia è tornato in pole dopo 196 giorni (Malesia 2025), ma a trionfare nella Sprint è stato Jorge Martin grazie a una straordinaria partenza. Lo spagnolo ha preceduto proprio il ducatista e il compagno di team Marco Bezzecchi, che resta leader con 6 punti di vantaggio su Martinator
- La Sprint di ieri ha tolto al GP di Francia uno dei potenziali protagonisti: Marc Marquez si è fatto male al piede destro (frattura del 5° metatarso) in una brutta caduta nel finale di corsa e salterà la gara di oggi e anche il GP Catalunya della prossima settimana. Non solo, il campione del mondo in carica ha anche annunciato che si opererà alla spalla, per rimuovere una vita che gli rende impossibile guidare al 100%. Un intervento già in programma dopo Barcellona
- Attenzione al meteo, che come sempre è un fattore a Le Mans. Dopo aver 'graziato' piloti e team venerdì e sabato, ecco che la tanto temuta pioggia dovrebbe arrivare domenica fin dal warm up del mattino. Probabile, dunque, che si corra un GP bagnato, come nel 2025: un anno fa trionfò Johann Zarco su Honda
GP Francia, il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW:
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
Di seguito la griglia di partenza del GP Francia, aggiornata dopo il forfait di Marc Marquez