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MotoGP oggi, le ultime news da Le Mans (Francia) e come ci arrivano i piloti

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Gran finale a Le Mans, dove alle 14 (probabilmente sul bagnato) si disputerà la gara lunga della MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Bagnaia scatterà ancora dalla pole position per una prima fila tutta italiana con Bezzecchi e Di Giannantonio dopo il forfait di Marc Marquez (frattura del 5° metatarso nella Sprint vinta da Jorge Martin). Prima della top class da non perdere il GP Francia della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15)

SPRINT: HIGHLIGHTS -  CLASSIFICA - LA CADUTA DI MARQUEZ

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