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MotoGP, Marquez (Ducati) non sarà sostituito al GP Catalunya: l'annuncio

UFFICIALE DUCATI

Come già anticipato dal team manager Tardozzi a Sky, il team di Borgo Panigale deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi a Le Mans lo sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro, non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona

MARC MARQUEZ: L'INFORTUNIO - LE NEWS DOPO L'INTERVENTO

Non ci sarà un sostituto di Marc Marquez nel prossimo appuntamento della MotoGP. Come già anticipato dal team manager Davide Tardozzi a Sky, la squadra di Borgo Panigale ha deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi a Le Mans sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro domenica, non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona. L'annuncio ufficiale postato dal team sui propri account social.

La scelta anticipata da Tardozzi a Sky

Che Marquez non avrebbe preso parte alla gara in Catalunya, come detto, lo aveva anticipato Tardozzi a Sky (nel video d'apertura le sue dichiarazioni prima della gara di domenica), il quale aveva inoltre aggiunto subito dopo l'intervento: "I medici sono molto confidenti che l'operazione sia riuscita al meglio. Attendiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo quando potrà tornare". In base al regolamento, inoltre, il team non è obbligato a schierare un sostituto in caso di infortunio, se tra due round intercorrono meno di 11 giorni di differenza,

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