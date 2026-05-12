Non ci sarà un sostituto di Marc Marquez nel prossimo appuntamento della MotoGP . Come già anticipato dal team manager Davide Tardozzi a Sky, la squadra di Borgo Panigale ha deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi a Le Mans sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro domenica , non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona. L'annuncio ufficiale postato dal team sui propri account social .

La scelta anticipata da Tardozzi a Sky

Che Marquez non avrebbe preso parte alla gara in Catalunya, come detto, lo aveva anticipato Tardozzi a Sky (nel video d'apertura le sue dichiarazioni prima della gara di domenica), il quale aveva inoltre aggiunto subito dopo l'intervento: "I medici sono molto confidenti che l'operazione sia riuscita al meglio. Attendiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo quando potrà tornare". In base al regolamento, inoltre, il team non è obbligato a schierare un sostituto in caso di infortunio, se tra due round intercorrono meno di 11 giorni di differenza,