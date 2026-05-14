Mentre la MotoGP si prepara alla rivoluzione regolamentare dal 2027, Honda ha avviato la sua riorganizzazione interna. In attesa di accogliere Davide Brivio , la casa giapponese ha ufficializzato un cambio di ruolo per Alberto Puig : dopo quasi 10 anni da team manager (ruolo assunto nel 2018 al posto di Livio Suppo) lo spagnolo diventerà consulente Hrc . "Honda Racing Corporation continuerà ad avvalersi dei quarant'anni di esperienza di Alberto Puig nel mondo delle corse - si legge nel comunicato -. Nominato Team Manager del team ufficiale Honda Hrc nel 2018, Puig ha guidato la squadra alla conquista di due Triple Crown consecutive. N el suo nuovo ruolo Puig continuerà ad assistere il management e lo staff di Honda Hrc in una serie di compiti in tutte le attività di Honda nel settore delle due ruote . Come consulente Hrc, Puig continuerà a contribuire allo sviluppo dei programmi giovanili di Hrc , supportando al contempo gli sforzi di Honda nei campionati MotoGP e WorldSBK, fornendo supporto al management e ai piloti attraverso una valutazione complessiva delle attività di Honda Hrc nel settore delle due ruote".

Puig: "Nuova opportunità, metterò a frutto la mia esperienza"

Queste le parole di Puig dopo l'annuncio: "Ho messo piede per la prima volta nel paddock del campionato del mondo nel 1987 e da allora sono stato pilota, ho lavorato con giovani piloti, sono stato manager di piloti e team manager, sempre con Honda. Durante questo periodo ho vissuto molti momenti, positivi e negativi, che mi hanno fornito preziose conoscenze su come lavorare con i piloti, con le persone e in diverse situazioni. È stata una vita all'insegna della leadership e ora sento che le mie competenze siano più adatte a una visione d'insieme. Non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza in questa nuova opportunità per aiutare Honda Hrc, i suoi piloti e il suo staff a crescere e ad affrontare tutte le sfide e i successi che le corse riservano".