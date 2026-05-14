Honda Hrc, Alberto Puig cambia ruolo: da team manager a consulente dal 2027l'annuncio
Dopo quasi 10 anni da team manager, Alberto Puig cambia ruolo: come annunciato da Hrc, dal 2027 non sarà più team manager ma consulente della casa giapponese. Honda che si prepara anche ad accogliere Davide Brivio dalla prossima stagione
Mentre la MotoGP si prepara alla rivoluzione regolamentare dal 2027, Honda ha avviato la sua riorganizzazione interna. In attesa di accogliere Davide Brivio, la casa giapponese ha ufficializzato un cambio di ruolo per Alberto Puig: dopo quasi 10 anni da team manager (ruolo assunto nel 2018 al posto di Livio Suppo) lo spagnolo diventerà consulente Hrc. "Honda Racing Corporation continuerà ad avvalersi dei quarant'anni di esperienza di Alberto Puig nel mondo delle corse - si legge nel comunicato -. Nominato Team Manager del team ufficiale Honda Hrc nel 2018, Puig ha guidato la squadra alla conquista di due Triple Crown consecutive. Nel suo nuovo ruolo Puig continuerà ad assistere il management e lo staff di Honda Hrc in una serie di compiti in tutte le attività di Honda nel settore delle due ruote. Come consulente Hrc, Puig continuerà a contribuire allo sviluppo dei programmi giovanili di Hrc, supportando al contempo gli sforzi di Honda nei campionati MotoGP e WorldSBK, fornendo supporto al management e ai piloti attraverso una valutazione complessiva delle attività di Honda Hrc nel settore delle due ruote".
Puig: "Nuova opportunità, metterò a frutto la mia esperienza"
Queste le parole di Puig dopo l'annuncio: "Ho messo piede per la prima volta nel paddock del campionato del mondo nel 1987 e da allora sono stato pilota, ho lavorato con giovani piloti, sono stato manager di piloti e team manager, sempre con Honda. Durante questo periodo ho vissuto molti momenti, positivi e negativi, che mi hanno fornito preziose conoscenze su come lavorare con i piloti, con le persone e in diverse situazioni. È stata una vita all'insegna della leadership e ora sento che le mie competenze siano più adatte a una visione d'insieme. Non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza in questa nuova opportunità per aiutare Honda Hrc, i suoi piloti e il suo staff a crescere e ad affrontare tutte le sfide e i successi che le corse riservano".
Hrc pronta ad accogliere Davide Brivio
Il cambio di ruolo di Alberto Puig dovrebbe precedere l'arrivo in Hrc, come anticipato negli scorsi giorni da Sky Sport, di Davide Brivio, oggi team principal Trackhouse. Le funzioni di Puig dovrebbero essere trasferite a Brivio nel suo ruolo manageriale in Hrc a partire dalla stagione 2027.