Bezzecchi omaggia Alex Zanardi: i caschi dei piloti italiani per il Mugello. FOTO
Il weekend del Mugello regala spettacolo in pista e anche fuori, con i caschi speciali che i piloti italiani di solito usano sul tracciato di casa. Da Bezzecchi che omaggia Alex Zanardi al "pizzaiolo" Bagnaia, fino a Di Giannantonio che si ispira alla sua automobile da sogno, ecco le foto dei caschi speciali adottati dai piloti italiani al Mugello. Il weekend del GP d'Italia è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Marco Bezzecchi ha mostrato il casco speciale che userà in questo weekend al Mugello, dedicato ad Alex Zanardi.
- Le linee e i colori riprendono quelle del casco utilizzato dall'ex pilota di Formula 1 durante il suo anno di debutto nella categoria CART, nel 1996, quando effettuò il mitico sorpasso a Laguna Seca nei confronti di Bryan Herta
- Il casco vuole omaggiare la memoria di Alex Zanardi, scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Sul retro del casco, è scritto il nome dell'ex pilota di Formula 1.
- Sul casco compare anche un'ananas, frutto che Zanardi ha sempre scelto come simbolo, perchè "aveva la testa dura", come ha detto lo stesso Bezzecchi nel video con cui Agv ha presentato il casco su Instagram.
- Bezzecchi ha detto anche: "Per me era importante fare un omaggio ad Alex, che è stato un personaggio molto importante per tutti gli italiani, non solo dal punto di vista sportivo ma anche nella vita".
- Bez ha parlato del casco anche su Sky Sport dopo aver firmato la pole al Mugello: "Sono contento che piaccia, per me è stata una bellissima idea. Volevo ringraziare la sua famiglia che mi ha dato il permesso di utilizzare la grafica. Ci tenevo, per noi è stato un uomo incredibile non solo in termini di sport ma proprio come valori della vita".
- Durante un'intervista con Guido Meda, Pecco Bagnaia ha svelato il casco speciale con cui correrà al Mugello.
- "Cos'è l'italiano? È una persona molto conviviale. È facile andare d'accordo con un italiano, dal mio punto di vista. Vieni a Mugello dove si sta in camper, tenda, si passa un weekend tutti insieme, si griglia tutti insieme, si sta con persone che tu non hai mai visto ma che non hai problemi a conoscere. E io trovo che mangiare la pizza la domenica sera sia un momento di estrema convivialità. Penso che potesse essere un tema importante e la pizza, appunto, è un momento molto conviviale", ha spiegato Bagnaia su Sky Sport.
- In conferenza stampa Di Giannantonio ha spiegato che l'idea del casco quest'anno è nata dai colori della sua macchina dei sogni, che è riuscito ad acquistare quest'anno.
- In conferenza stampa è nato anche un simpatico siparietto con Pecco Bagnaia. Di Giannantonio non ha potuto dire, per ragioni di sponsor, di quale macchina si trattasse. A quel punto è intervenuto Bagnaia che ha provato a dare qualche indizio, strappando a Diggia un 'vaffa' in tono scherzoso. La macchina in questione è la Porsche 911 Spirit 70.
- Luca Marini con il casco speciale per il Mugello ha voluto rendere omaggio all'ospedale pediatrico della sua città.
- Nella parte posteriore è presente la scritta "Vietato dire non ce la faccio", titolo del libro dell'atleta paralimpica Nicole Orlando e di Alessia Cruciani.