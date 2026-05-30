Il weekend del Mugello regala spettacolo in pista e anche fuori, con i caschi speciali che i piloti italiani di solito usano sul tracciato di casa. Da Bezzecchi che omaggia Alex Zanardi al "pizzaiolo" Bagnaia, fino a Di Giannantonio che si ispira alla sua automobile da sogno, ecco le foto dei caschi speciali adottati dai piloti italiani al Mugello. Il weekend del GP d'Italia è LIVE su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP, LE QUALIFICHE LIVE