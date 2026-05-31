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MotoGP, oggi il GP Mugello (Italia): orari tv, griglia di partenza e ultime news

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Gran finale a 'Casa Italia', con le gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) che chiuderanno il weekend del Mugello: si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGP con Marco Bezzecchi in pole position. Ieri il trionfo di Raul Fernandez nella Sprint: lo spagnolo di Trackhouse saprà ripetersi? Di seguito il programma completo, la griglia di partenza e le ultime news in vista del GP Italia

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA

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