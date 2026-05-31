MotoGP, oggi il GP Mugello (Italia): orari tv, griglia di partenza e ultime news
Gran finale a 'Casa Italia', con le gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) che chiuderanno il weekend del Mugello: si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGP con Marco Bezzecchi in pole position. Ieri il trionfo di Raul Fernandez nella Sprint: lo spagnolo di Trackhouse saprà ripetersi? Di seguito il programma completo, la griglia di partenza e le ultime news in vista del GP Italia
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
- Prima della top class programma di gare inaugurato come sempre dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). In pole position scatteranno nella prima David Almansa (con Pini e Bertelle nelle retrovie) e nella seconda Manu Gonzalez, con Arbolino (12°) e Vietti (16°) chiamati alla rimonta
- Dopo un sabato all'insegna del sole e del caldo, qualche nuvola in più è prevista nella giornata di oggi. Nessun rischio di pioggia comunque, con temperature che restano sempre piuttosto alte. Per i piloti si prospetta una gara molto complicata a livello fisico, su un circuito impegnativo che richiede grandi sforzi
- Bagnaia e Marc Marquez scenderanno in pista con una livrea molto particolare (vedi foto), un mix di 11 modelli che hanno fatto la storia di Ducati. Carena nuova (disegnata da Pininfarina) anche per Yamaha Pramac
- Aprilia ha dominato il sabato: prima il record di velocità (366.8 km/h) registrato da Martin nelle Libere 2, poi la pole con record della pista di Bezzecchi e, infine, la vittoria di Raul Fernandez nella Sprint Race. Oggi Bez, che resta leader del Mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di iteam (ieri 2°) e 25 lunghezze su Di Giannantonio (3°), ripartirà dalla pole position