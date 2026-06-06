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MotoGP, il casco di Raul Fernandez è... il pallone dei Mondiali! FOTO e VIDEO

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Raul Fernandez è in pista al Balaton Park con un casco speciale dedicato ai Mondiali di calcio. Il pilota spagnolo riprende i colori e i motivi di "Trionda", il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026. Alla base del casco alcuni dei momenti più importanti della storia della nazionale spagnola. Tutto il weekend di MotoGP è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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