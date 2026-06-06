MotoGP, il casco di Raul Fernandez è... il pallone dei Mondiali! FOTO e VIDEO
Raul Fernandez è in pista al Balaton Park con un casco speciale dedicato ai Mondiali di calcio. Il pilota spagnolo riprende i colori e i motivi di "Trionda", il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026. Alla base del casco alcuni dei momenti più importanti della storia della nazionale spagnola. Tutto il weekend di MotoGP è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Il gol al 116' che consegnò il Mondiale alla Spagna contro l'Olanda. Sotto la maglia, la dedica a Dani Jarque: "Siempre con nosotros".
- Il momento più romantico del calcio mondiale: il portiere spagnolo e la giornalista Sara Carbonero immortalati al termine della finale dei Mondiali 2010 in Sudafrica
- Usa '94, quarti di finale contro l'Italia: il terzino Tassotti colpisce Luis Enrique al volto, episodio che portò alla prima squalifica comminata grazie alla prova televisiva.
- "Pronti per un'estate speciale... Forza Spagna", ha scritto sui social Raul Fernandez
- E sul futuro in MotoGP del pilota di Trackhouse, Davide Brivio ha parlato a Sky: "Un pilota con queste prestazioni merita una riflessione, ci sono le porte aperte"