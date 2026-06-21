Pecco Bagnaia ha parlato a Sky Sport dopo il 3° posto nella gara lunga di Brno: "Sono contento, il bilancio è positivo più a livello di feeling che di punti. Non siamo pronti per vincere, ma stiamo arrivando. Penso di avere la possibilità di lottare con Marc". E parla del 'floating' avuto durante la gara: "La moto tendeva a muoversi tanto" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Questo è tuo 63° podio. "Me l'hanno appena detto, anche se avrei preferito fare la vittoria numero 300 di un italiano... (ride, ndr)"

Dopo questo weekend, ti senti soddisfatto? Hai messo un tassello ulteriore nella crescita? "Sì. Come ho detto giovedì: non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto e ci stiamo arrivando. Sapevamo che nella gara lunga mi mancavano un paio di decimi per poter pensare di vincere, ma ho provato a fare il possibile. Sono riuscito a tenere un buon ritmo e finché sono stato in testa accusavo molto il dietro, ma tutto sommato sono riuscito a gestirla. Non avevo le vibrazioni perché abbiamo cambiato qualcosa nella moto sabato, ma invece delle vibrazioni ho sofferto di 'floating', la moto tendeva a muoversi tanto, forse per la temperatura della gomma, e mi dava abbastanza fastidio. Finché sono stato davanti è stato gestibile, poi quando mi hanno superato ho dovuto lasciarli andare perché probabilmente mi sarei steso. Ho avuto tanto sottosterzo, ma fortunatamente avevo un buon gap su Diggia. Non sono questi i risultati che credo di poter ottenere. Penso che la possibilità di lottare con Marc ci sia, però ci stiamo arrivando".

Su Brno avevi queste aspettative o eri più ottimista? "Mi aspetto sempre di fare il massimo e di fare il possibile. Sapevo che questa è una buona pista. Abbiamo ottenuto tanti punti in questo weekend. Il bilancio è positivo, più a livello di feeling che di punti. Siamo contenti, dobbiamo lavorare così. Le aspettative sono sempre più alte, ma lavorando in questo modo sicuramente arriveremo".

Nella Sprint e in gara hai saputo reagire mantenendo la tua posizione, come con Di Giannantonio. Questo vuol dire che sei in una zona buona della moto? "Per vincere devo essere messo meglio, voglio avere un po' di percentuale in più. Rispetto a inizio anno ci stiamo avvicinando, ora sto capendo meglio le cose. Riuscire a fermarla meglio e farla girare meglio aiuta a non consumare troppo la gomma dietro e penso che in gara siamo stati abbastanza bravi. Piano piano".

Se fossi riuscito a gestire di più la prima parte di gara, avresti sofferto meno il discorso della temperatura dell'anteriore? "Se avessi iniziato con più calma, Marc mi avrebbe passato prima e questa fatica col davanti l'avrei accusata comunque. La strategia è stata giusta. Dobbiamo lavorare su quello. Quando inizi ad avere questo feeling di 'prende e non prende' fai fatica a farla girare e diventa peggio quando sei dietro qualcuno. Non credo che la strategia avrebbe cambiato qualcosa sotto questo punto di vista".