Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha parlato a Sky dopo il GP di Brno: "Per me l'importante è aver entrambi i piloti nelle migliori condizioni possibili per potersi giocare le gare, poi per il Mondiale ci penseremo più avanti". Sui risultati delle ultime due gare: "Bisogna riconoscere che Aprilia ha avuto tanta sfortuna in queste due gare. Noi abbiamo fatto la nostra parte: le moto si stanno esprimendo bene, così come i nostri piloti". Nel VIDEO l'intervista completa

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