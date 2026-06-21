Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, test a Brno con le 850: i piloti che potrebbero scendere in pista

MotoGp fotogallery
11 foto

Dopo il Gran Premio vinto da Marquez la MotoGP si ferma a Brno e si prepara ad entrare nel futuro con i test (privati) con le moto da 850cc gommate Pirelli che vedremo dalla prossima stagione. Ecco l'elenco, casa per casa, dei piloti che lunedì 22 giugno saranno impegnati in Repubblica Ceca. La MotoGP si trasferirà poi subito ad Assen, dove il prossimo weekend è in programma il GP d'Olanda (LIVE su Sky e in streaming su NOW)

MERCATO PILOTI, LA POSSIBILE GRIGLIA 2027

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, la classifica dopo il GP Brno

MotoGp

Jorge Martin chiude 9° nella gara lunga di Brno e fallisce il sorpasso su Bezzecchi (squalificato...

27 foto

MotoGP, gara alle 14 su Sky. Senza Bezzecchi...

motogp

Ogura ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di domenica, LIVE su Sky Sport...

26 foto

La griglia di partenza di Brno (senza Bezzecchi)

motogp

Incredibile a Brno: Marco Bezzecchi è stato squalificato dal GP della Repubblica Ceca per aver...

22 foto

Bagnaia torna a vincere una Sprint dopo 238 giorni

i numeri

Pecco Bagnaia torna a vincere e conquista la Sprint Race a Brno davanti ad Ai Ogura e a Marc...

46 foto

Ancora Ogura a Brno: i record in MotoGP

motomondiale

Ai Ogura supera... Ai Ogura! Con la pole position a Brno in 1:51.139, il pilota giapponese...

22 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2, prima gioia per Ortolà: beffato Alonso

    gp rep. ceca

    Primo successo in Moto2 per lo spagnolo, autore di un super sorpasso su Alonso proprio all'ultima...

    Moto3, la 1^ volta di Danish: sua la gara di Brno

    gp rep. ceca

    Dopo essere partito dalla 14^ posizione in seguito ad una penalità per guida lenta in qualifica,...

    Bezzecchi squalificato: "Chiedo scusa a tutti"

    live MotoGp

    Marco Bezzecchi non potrà correre il Gran Premio della Repubblica Ceca di oggi, LIVE su Sky...