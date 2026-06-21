MotoGP, test a Brno con le 850: i piloti che potrebbero scendere in pista
Dopo il Gran Premio vinto da Marquez la MotoGP si ferma a Brno e si prepara ad entrare nel futuro con i test (privati) con le moto da 850cc gommate Pirelli che vedremo dalla prossima stagione. Ecco l'elenco, casa per casa, dei piloti che lunedì 22 giugno saranno impegnati in Repubblica Ceca. La MotoGP si trasferirà poi subito ad Assen, dove il prossimo weekend è in programma il GP d'Olanda (LIVE su Sky e in streaming su NOW)
- Il test di Brno segnerà il debutto delle gomme Pirelli, fornitore unico dal 2027 al posto di Michelin. In un momento di grandi cambiamenti, anche per quanto riguarda il mercato piloti, alcune case scelgono di puntare su quei piloti certi di non cambiare marca dalla prossima stagione. Altre, un po' a sorpresa, affideranno questa prima fase di sviluppo delle nuove 850cc a piloti promessi già alla concorrenza. Vediamo il possibile elenco dei rider impegnati nel test
- Ducati
- Ducati
- Aprilia
- Aprilia
- Aprilia
- Yamaha
- Ktm
- Ktm
- Honda
- Honda