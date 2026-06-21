Dopo il Gran Premio vinto da Marquez la MotoGP si ferma a Brno e si prepara ad entrare nel futuro con i test (privati) con le moto da 850cc gommate Pirelli che vedremo dalla prossima stagione. Ecco l'elenco, casa per casa, dei piloti che lunedì 22 giugno saranno impegnati in Repubblica Ceca. La MotoGP si trasferirà poi subito ad Assen, dove il prossimo weekend è in programma il GP d'Olanda (LIVE su Sky e in streaming su NOW)

MERCATO PILOTI, LA POSSIBILE GRIGLIA 2027