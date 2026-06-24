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Ducati-Acosta, Dall'Igna: "Pedro profilo ideale per il futuro, volevamo un pilota giovane"

parla il dg

Nel comunicato pubblicato da Ducati il direttore generale, Luigi Dall'Igna, spiega la scelta di puntare su Pedro Acosta per il futuro della casa italiana: "E' il profilo ideale, volevamo un pilota giovane oltreché veloce e siamo sicuri che il suo contributo potrà garantire un ulteriore passo avanti in termini di performance"

ACOSTA-DUCATI, I DETTAGLI DELL'ACCORDO

Ducati e Pedro Acosta si sono inseguiti nel tempo, fin da quando il talento spagnolo è sbarcato da rookie in MotoGP nel 2024, iniziando a battagliare con le Ducati in sella alla sua Ktm. "Ha solo 22 anni e rappresenta un atleta sul quale costruire un'altra bella storia. Ci è sempre piaciuto e lo seguiamo da tempo", ha ammesso l'amministratore delegato di Ducati Corse, Claudio Domenicali, nel comunicato con cui la casa italiana ha annunciato l'ingaggio del 'Tiburón' spagnolo.

"Il suo arrivo sarà uno stimolo per tutti"

Il direttore generale, Luigi Dall'Igna, va nello specifico e spiega la scelta di affiancare a Marc Marquez il più giovane connazionale: "Pedro rappresenta il profilo ideale per il futuro del Ducati Lenovo Team. Dopo la conferma di Marquez, volevamo inserire all'interno del progetto di sviluppo della Desmosedici GP un pilota giovane e veloce - le parole del deus ex machina del progetto Ducati Racing -. Pedro, oltre ad essere un talento indiscutibile, ha dimostrato una precocità straordinaria. In poco meno di sei anni nel campionato ha vinto due titoli nelle classi minori e ha ottenuto prestazioni davvero convincenti in MotoGP. Il suo arrivo nella squadra sarà uno stimolo per tutti, ci aiuterà a crescere e lo accompagneremo nel percorso verso la piena maturità come pilota. Sono certo che, con il supporto del nostro team e con i tempi adeguati, il suo contributo potrà garantire un ulteriore passo in avanti in termini di performance e obiettivi".

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