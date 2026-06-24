Ducati e Pedro Acosta si sono inseguiti nel tempo, fin da quando il talento spagnolo è sbarcato da rookie in MotoGP nel 2024, iniziando a battagliare con le Ducati in sella alla sua Ktm. "Ha solo 22 anni e rappresenta un atleta sul quale costruire un'altra bella storia. Ci è sempre piaciuto e lo seguiamo da tempo ", ha ammesso l'amministratore delegato di Ducati Corse , Claudio Domenicali , nel comunicato con cui la casa italiana ha annunciato l'ingaggio del 'Tiburón' spagnolo.

"Il suo arrivo sarà uno stimolo per tutti"

Il direttore generale, Luigi Dall'Igna, va nello specifico e spiega la scelta di affiancare a Marc Marquez il più giovane connazionale: "Pedro rappresenta il profilo ideale per il futuro del Ducati Lenovo Team. Dopo la conferma di Marquez, volevamo inserire all'interno del progetto di sviluppo della Desmosedici GP un pilota giovane e veloce - le parole del deus ex machina del progetto Ducati Racing -. Pedro, oltre ad essere un talento indiscutibile, ha dimostrato una precocità straordinaria. In poco meno di sei anni nel campionato ha vinto due titoli nelle classi minori e ha ottenuto prestazioni davvero convincenti in MotoGP. Il suo arrivo nella squadra sarà uno stimolo per tutti, ci aiuterà a crescere e lo accompagneremo nel percorso verso la piena maturità come pilota. Sono certo che, con il supporto del nostro team e con i tempi adeguati, il suo contributo potrà garantire un ulteriore passo in avanti in termini di performance e obiettivi".