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Alex Marquez e Aldeguer, cadute oggi nelle Pre-qualifiche di Assen. FOTO-VIDEO

dopo le cadute fotogallery
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Cadute per entrambi i piloti del team Gresini nelle Pre-qualifiche di Assen. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico: il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni; il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti

I VIDEO DELLE CADUTE: ALEX MARQUEZ - FERMIN ALDEGUER

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