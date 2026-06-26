Cadute per entrambi i piloti del team Gresini nelle Pre-qualifiche di Assen. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico: il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni; il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti

I VIDEO DELLE CADUTE: ALEX MARQUEZ - FERMIN ALDEGUER