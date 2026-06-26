Alex Marquez e Aldeguer, cadute oggi nelle Pre-qualifiche di Assen. FOTO-VIDEO
Cadute per entrambi i piloti del team Gresini nelle Pre-qualifiche di Assen. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico: il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni; il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti
I VIDEO DELLE CADUTE: ALEX MARQUEZ - FERMIN ALDEGUER
- Alex Marquez ha riportato una contusione alla spalla destra, ma la radiografia ha confermato che l'impatto non ha interessato la placca inserita dopo l'incidente di Barcellona. Ha inoltre riportato abrasioni al braccio sinistro e al palmo della mano destra, dopo aver perso un guanto durante la caduta. Sarà visitato dal Dr. Charte sabato prima delle FP2 per ottenere il 'Fit'.
- Per Fermin Aldeguer, invece, l'impatto a livello toracico è stato piuttosto forte. È stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti il suo 'Fit' è più a rischio.