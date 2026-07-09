Pedro Acosta sarà in pista al Sachsenring per il GP Germania (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 12 luglio): il pilota spagnolo, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale che l'aveva costretto al ritiro ad Assen, ha ricevuto il 'fit' da parte dei medici. Il futuro pilota Ducati si era comunque dimostrato ottimista a Sky prima del responso: "E' stato un intervento semplice, sembra che sia tutto a posto"

ACOSTA IN ESCLUSIVA A SKY - CONFERENZA PILOTI LIVE