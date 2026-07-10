Gresini MotoGP, livrea 'nostalgica' per il GP Germania omaggio a Gibernau e Kato
Ritorno al passato per il Team Gresini, che al Sachsenring rispolvera una livrea storica (come già accaduto in Brasile) per festeggiare i 30 anni della scuderia. Alex Marquez scenderà in pista con una moto dal design pressoché identico a quella usata da Sete Gibernau (e, purtroppo, per una sola gara dal compianto Daijiro Kato) a inizio anni Duemila, segnati dai duelli tra il pilota spagnolo e Valentino Rossi
- Prosegue la celebrazione storica dei 30 anni del Team Gresini: in Germania, la squadra italiana ha presentato una livrea storica, che sarà usata da Alex Marquez nel warm-up e nella gara di domenica
- Anche la moto di Fermin Aldeguer è stata vestita come la Honda Gresini del 2003-04: lo spagnolo, però. non prenderà parte al Gran Premio tedesco dopo la frattura alla vertebra T7 rimediata nel weekend di Assen
- Gresini ha scelto di riportare in pista una livrea protagonista durante i campionati 2003 e 2004 della MotoGP con Sete Gibernau. Daijiro Kato, invece, morì dopo un incidente nel GP di Suzuka 2003 e disputò soltanto pochi giri con quei colori
- La scelta di utilizzare questa livrea al Sachsenring non è casuale. Nel 2003, infatti, Sete Gibernau collezionò una delle vittorie più sudate della sua carriera proprio sul circuito tedesco. Dopo una lotta accesa con Valentino Rossi, il pilota spagnolo riuscì a beffare il Dottore sul traguardo proprio in sella a una moto del Team Gresini.
- Come detto sopra, Daijiro Kato ebbe l'occasione di scendere in pista con questa livrea solamente nel GP Giappone 2003, in cui rimase vittima di un gravissimo incidente, le cui conseguenze lo portarono poi alla morte dopo 14 giorni di coma. Su tutte le moto del team Gresini nel biennio 2003-2004 fu applicato un adesivo con il numero usato in pista dal giapponese, il 74.
- E anche sulla moto di Alex Marquez per il GP Germania 2026 ci sarà l'adesivo con il numero di Kato.
- Il 2026 rappresenta il trentesimo compleanno per il team Gresini, che ha deciso di celebrare la sua storia con una serie di livree che richiamano a moto del passato. Prima di quella del Sachsenring, la squadra italiana aveva già presentato una livrea "storica": nel Gp del Brasile, infatti, Alex Marquez e Aldeguer erano scesi in pista con una moto che celebrava quella con cui Gresini esordì in 500 nel 1997, con Alex Barros in sella