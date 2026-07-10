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Gresini MotoGP, livrea 'nostalgica' per il GP Germania omaggio a Gibernau e Kato

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Ritorno al passato per il Team Gresini, che al Sachsenring rispolvera una livrea storica (come già accaduto in Brasile) per festeggiare i 30 anni della scuderia. Alex Marquez scenderà in pista con una moto dal design pressoché identico a quella usata da Sete Gibernau (e, purtroppo, per una sola gara dal compianto Daijiro Kato) a inizio anni Duemila, segnati dai duelli tra il pilota spagnolo e Valentino Rossi

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