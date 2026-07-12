Bagnaia: "Finora mi do un 5,5 come voto, dobbiamo risolvere il problema del grip"6° posto
Bagnaia ha commentato nel media scrum il 6° posto del Sachsenring: "Non arrivo contento alla pausa estiva, so quanto potrei fare e non stiamo facendo. Stiamo migliorando tanto ma non abbiamo risolto il problema del grip al posteriore". Sulla lotta per il Mondiale: "Il dominio che c'era qualche anno fa non c'è più. In questo momento vedo Ogura, Marquez e Bezzecchi favoriti. Io non posso pensare al titolo"
"Non arrivo contento alla pausa estiva, so quanto potrei fare e non stiamo facendo, quindi mi dà un po' fastidio". Esordisce così Pecco Bagnaia nel media scrum dopo il 6° posto nel GP di Germania. Al torinese viene chiesto un voto alla prima metà di campionato: "5 e mezzo. Stiamo migliorando tanto ma non abbiamo risolto il problema che abbiamo dalla prima gara, che è quello del grip al posteriore. Fortunatamente il team Gresini con Alex Marquez ha fatto un grandissimo passo avanti da Jerez, speriamo di riuscire a capire come poterlo fare anche noi".
"GP con enormi difficoltà, 6° e 7° posto due grandissimi risultati"
Negli ultimi giri Bagnaia ha lottato con Martin: "Quando sei in lotta ti diverti sempre, a prescindere dalla posizione. Purtroppo non sono riuscito a trovare lo spazio, per farlo avrei dovuto rischiare di stenderci entrambi, quindi va bene così. Visto il weekend e le enormi difficoltà avute, un 6° e un 7° posto sono due grandissimi risultati". Bagnaia poi parla di Marc Marquez: "Ha fatto la differenza come sempre su questa pista, però Alex andava più forte, aveva più margine e mi ha stupito quanto riuscisse ad essere veloce. A parte questo, Marc qui fa la differenza in due o tre punti. Altrimenti non avrebbe vinto 10 volte in MotoGP".
"Al momento non posso pensare al titolo"
In chiusura Bagnaia parla della corsa al titolo: "Il dominio che c'era qualche anno fa non c'è più. Ora c'è una gara in cui va più veloce una casa e una gara in cui va meglio l'altra. Per noi Ducati è difficile essere tutti costantemente davanti, mentre le Aprilia mi sembra che abbiano un equilibrio che funziona bene per tutto. In questo momento vedo Ogura, Marquez e Bezzecchi favoriti. Martin, che nelle ultime gare ha avuto un po' di difficoltà, ha imparato a portare sempre a casa il risultato e sta ottenendo punti". Il piemontese, che è a 65 punti dalla vetta, si è chiamato fuori dalla corsa: "Io non posso pensare al titolo. Prima di tutto, penso che bisogna riuscire ad avvicinarsi al podio, poi vincere una gara e rimanere costantemente veloci. Però è ancora lunga e bisogna stare tranquilli".