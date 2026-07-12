Bagnaia ha commentato nel media scrum il 6° posto del Sachsenring: "Non arrivo contento alla pausa estiva, so quanto potrei fare e non stiamo facendo. Stiamo migliorando tanto ma non abbiamo risolto il problema del grip al posteriore". Sulla lotta per il Mondiale: "Il dominio che c'era qualche anno fa non c'è più. In questo momento vedo Ogura, Marquez e Bezzecchi favoriti. Io non posso pensare al titolo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

"Non arrivo contento alla pausa estiva, so quanto potrei fare e non stiamo facendo, quindi mi dà un po' fastidio". Esordisce così Pecco Bagnaia nel media scrum dopo il 6° posto nel GP di Germania. Al torinese viene chiesto un voto alla prima metà di campionato: "5 e mezzo. Stiamo migliorando tanto ma non abbiamo risolto il problema che abbiamo dalla prima gara, che è quello del grip al posteriore. Fortunatamente il team Gresini con Alex Marquez ha fatto un grandissimo passo avanti da Jerez, speriamo di riuscire a capire come poterlo fare anche noi".

"GP con enormi difficoltà, 6° e 7° posto due grandissimi risultati" Negli ultimi giri Bagnaia ha lottato con Martin: "Quando sei in lotta ti diverti sempre, a prescindere dalla posizione. Purtroppo non sono riuscito a trovare lo spazio, per farlo avrei dovuto rischiare di stenderci entrambi, quindi va bene così. Visto il weekend e le enormi difficoltà avute, un 6° e un 7° posto sono due grandissimi risultati". Bagnaia poi parla di Marc Marquez: "Ha fatto la differenza come sempre su questa pista, però Alex andava più forte, aveva più margine e mi ha stupito quanto riuscisse ad essere veloce. A parte questo, Marc qui fa la differenza in due o tre punti. Altrimenti non avrebbe vinto 10 volte in MotoGP".