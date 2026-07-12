Il direttore del motorsport di Ktm ha parlato a Sky dei problemi tecnici che hanno colpito le moto austriache in questa prima metà di 2026: "Dentro i nostri motori c'è qualcosa che non va. Sappiamo che in alcuni pezzi c'è ancora questo rischio, ne abbiamo presi altri per non correrlo. Voglio ringraziare Sterlacchini e Rivola di Aprilia che ci stanno aiutando" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

In questa prima parte di stagione Ktm ha dovuto fare i conti con diversi guai tecnici. La casa austriaca ha avuto problemi coi motori che, in alcune circostanze, si sono spenti all'improvviso, mettendo a rischio l'incolumità dei piloti. Emblematico quanto accaduto nel GP di Barcellona, quando la moto di Acosta ha perso improvvisamente potenza sul rettilineo ed è stata centrata da Alex Marquez, che poi ha avuto la peggio con la frattura di una clavicola e di una vertebra.

Pit Beirer ringrazia Aprilia: "Ci stanno aiutando" A margine del weekend del Sachsenring, Pit Beirer ha affrontato l'argomento in diretta a Sky Sport, spiegando che Ktm ha individuato il componente responsabile del problema. "La situazione non è facile, dentro i nostri motori c'è qualcosa che non va. Sappiamo che in alcuni motori c'è ancora questo rischio, ne abbiamo presi altri per non correrlo. C'è un problema e dobbiamo risolverlo, ci sono motori che non possiamo usare anche per ragioni di sicurezza. Dobbiamo usare la pausa estiva per questo. Voglio ringraziare Fabiano Sterlacchini e Massimo Rivola di Aprilia che ci stanno aiutando".