Bisogna avere i nervi saldi e continuare a lavorare. Insomma, la filosofia che in sintesi ha spiegato ieri, anche se immagino che non sia poi facilissimo...

"No, non è facile per niente. Soprattutto perché comunque sei qui che dai il massimo, fai il possibile. Le cose che riuscivo a far tranquillamente qualche anno fa, adesso sembrano impossibili, quindi è difficile".

Ci puoi spiegare la dinamica della caduta? E, al di là di quella, sapere fino a lì come stava andando.

"Ero partito abbastanza bene, e ho provato a seguire il gruppo davanti, ma non ne avevo minimamente. Soprattutto nelle accelerazioni non avevo grip. E dopo 5 giri ero già passato in mappa B di potenza per essere un po' più gentile sulle gomme, ma nonostante questo comunque ero lì fermo. Quando davo sul gas rimanevo fermo e quando sono entrato alla curva 9 era già due giri che faceva così, ma stavo cercando solo di mantenere il ritmo e avevo tanto floating. Quindi nel momento in cui l'ho messa a sinistra è partita dietro e quando è tornata mi si è chiuso il davanti".

So quanto è difficile per un pilota forte come te passare questi momenti. Quindi tieni duro, sei forte, ritornerai a divertirti e ad essere al livello che ti meriti.

"È difficile comunque accettarlo perché credo che questo sia a livello sportivo uno dei momenti più bassi personali, perché arrivo qua alle gare e faccio il massimo, ma il massimo mi permette un 12°, 10° posto. Ma riconosco estremamente dai dati e dal feeling mio, che non sto guidando la moto e mi sto facendo portare in giro perché quando provo a fare qualcosa in più comunque casco, e anche andando piano comunque casco. Fortunatamente ci sono i dati, ma c'è la mia consapevolezza e quello è qualcosa che mi rallegra perché tutte le difficoltà, tutte le cose che non riesco a fare, anche guardando i dati degli altri piloti Ducati, le facevo tranquillamente qualche anno fa. Quindi quello sicuramente è qualcosa che so di non aver perso, ma in questo momento non riesco proprio a performare come mi aspetto".

Ma in casi come questi come si trova la motivazione, per uno che ha vinto tre volte il campionato del mondo? Qual è l'approccio al weekend?

"Più che altro sono un inguaribile ottimista e parto da casa con il feeling in testa di una moto che mi viene dietro, che io possa guidare in maniera naturale e provo a fare il massimo. Poi purtroppo a volte viene, a volte no, e ultimamente, soprattutto nelle ultime due gare, qualcosa di strano è successo perché non riesco proprio più ad andare. E quindi arrivo a Misano con tutta la motivazione del mondo, siamo in una pista che conosco bene. Sarà difficilissimo perché a Misano se la situazione è questa diventa veramente ancora più difficile, però faremo il massimo".