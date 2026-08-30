Il direttore generale Ducati Corse è intervenuto su Sky dopo il GP Aragon: "Sono le gare più difficili. Quando uno sa che deve arrivare in un posto e fare 37 punti, la pressione si alza e diventa tutto più complicato. Per Marc non è un problema e lo ha dimostrato. Il Mondiale lo vincerà chi avrà più testa da qui alla fine: sarà importante fare punti e non fare errori. Bagnaia? Ogni gara diventa più complicata, speriamo di riuscire a trovare il modo di riportarlo a essere il campione che è"

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