Marc Marquez, che rimonta: la classifica MotoGP nelle ultime 6 gare
Dopo una prima parte di stagione difficile, Marc Marquez ha alzato l'asticella: lo spagnolo della Ducati è il pilota che ha conquistato più punti dal Gran Premio di Ungheria a quello di Aragon, toccando quota 166 negli ultimi 6 weekend e 'mangiandone' a Bezzecchi (appena sorpassato) ben 107. Di seguito i piloti che hanno conquistato più punti da Balaton in avanti (dati di Michele Merlino)
- Punti conquistati da Balaton: 166
- Vittorie: 7 (3 Sprint, 4 gare lunghe)
- Confronto con la classifica totale (2°): +1 posizione
- Punti conquistati da Balaton: 111
- Vittorie: 1 (Gp Assen)
- Confronto con la classifica totale (5°): +3 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 100
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (1°): -2 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 99
- Vittorie: 2 (1 Sprint, 1 gara lunga)
- Confronto con la classifica totale (7°): +3 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 86
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (6°): +1 posizione
- Punti conquistati da Balaton: 74
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (4°): -2 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 61
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (9°): +2 posizioni
- Punti conquistati da Balaton. 61
- Vittorie: 1 (Sprint in Repubblica Ceca)
- Confronto con la classifica totale (8°): stessa posizione
- Punti conquistati da Balaton: 59
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (3°): -6 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 45
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (12°): +2 posizioni
- +107 su Bezzecchi
- +92 su Di Giannantonio
- +66 su Martin
- +55 su Ogura