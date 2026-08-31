Dopo una prima parte di stagione difficile, Marc Marquez ha alzato l'asticella: lo spagnolo della Ducati è il pilota che ha conquistato più punti dal Gran Premio di Ungheria a quello di Aragon, toccando quota 166 negli ultimi 6 weekend e 'mangiandone' a Bezzecchi (appena sorpassato) ben 107. Di seguito i piloti che hanno conquistato più punti da Balaton in avanti (dati di Michele Merlino)

LA CLASSIFICA TOTALE