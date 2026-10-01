Il weekend di Motegi inizia con la conferenza piloti, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 9: parlano il leader del Mondiale, Jorge Martin, insieme con l'idolo di casa Ai Ogura e con Pedro Acosta, vincitore dell'ultimo GP in Austria. A Motegi si rivede Maverick Vinales, mentre Somkiat Chantra sostituirà Joan Mir. Honda che avrà in pista anche Taka Nakagami con una Wild Card. Nella notte tra giovedì e venerdì si parte con le Libere alle 3.45, poi alle 8 ci sono le Pre-qualifiche
Si rivede Maverick Vinales in casa Ktm: dopo il ritiro dal GP Germania e i successivi 4 GP saltati per i problemi alla solita spalla, lo spagnolo si riprende il posto in sella alla RC16 del team Tech3
La classifica dopo l'Austria (e prima di Motegi)
MotoGP, la classifica piloti dopo il GP in AustriaVai al contenuto
Parleranno il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia factory) insieme con l'idolo di casa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e con il vincitore dell'ultimo GP in Austria, Pedro Acosta (Ktm)
Buongiorno da Motegi, dove alle 9 (LIVE sul canale 208 di Sky e in streaming su NOW) è in programma la conferenza piloti che apre ufficialmente il weekend del GP Giappone