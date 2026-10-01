Il weekend di Motegi inizia con la conferenza piloti, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 9: parlano il leader del Mondiale, Jorge Martin, insieme con l'idolo di casa Ai Ogura e con Pedro Acosta, vincitore dell'ultimo GP in Austria. A Motegi si rivede Maverick Vinales, mentre Somkiat Chantra sostituirà Joan Mir. Honda che avrà in pista anche Taka Nakagami con una Wild Card. Nella notte tra giovedì e venerdì si parte con le Libere alle 3.45, poi alle 8 ci sono le Pre-qualifiche