Il pilota Ducati molto critico dopo l'ufficialità del nuovo format dal 2027 con la doppia qualifica, una per la Sprint e una per la gara lunga. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Jorge Martin: "Così aumenterà il rischio. Non ci hanno chiesto nulla, finché noi piloti non saremo uniti...". Cambio regolamentare, invece, promosso da Marco Bezzecchi: "Mi piace, almeno non si compromettono due partenze con una sola qualifica" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Il 2027 sarà un anno di grandi cambiamenti per la MotoGP. Sul piano tecnico con l’introduzione di moto di cilindrata e potenza inferiori, nel format del weekend con l’inserimento della doppia qualifica, una per la Sprint del sabato e una per la gara di domenica, oltre all’abolizione del warm up. I giudizi dei piloti divergono, di sicuro quelli dei tre protagonisti in lotta per il titolo, a cui è stato chiesto un commento nella conferenza stampa di giovedì a Mandalika.

Marc Marquez critico sul nuovo format Il più critico è stato Marc Marquez. "Qualunque sia l’obiettivo, di sicuro per noi il weekend sarà più impegnativo. Secondo me l’attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla, se non adattarci, non dipende da noi". I piloti non sono stati interpellati nel modo in cui Marc si sarebbe aspettato. "Hanno deciso i team e l’organizzazione. O accetti o te ne vai". Secondo Acosta, il nuovo format rischia di accorciare le carriere dei piloti. "Sono c’accordo con Pedro, ma d’altronde la mia è già finita...".

Martin: "Avrebbero potuto chiederci qualcosa, invece..." Meno critico il commento di Jorge Martin: “Dovremo adattarci, e controllare di più i rischi perché avremo tanti momenti per attaccare. Avrebbero potuto chiederci qualcosa, fino a quando i piloti non saranno uniti tra di loro non cambierà nulla". Un dato positivo però Jorge l’ha già trovato. Scherzando ha aggiunto: "Senza il warm up della domenica potrò dormire un po’ di più...".