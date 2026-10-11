Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP, oggi il GP Indonesia: orari tv, griglia di partenza a Mandalika e ultime news

gp indonesia fotogallery
27 foto
Dorna

È giorno di gare a Mandalika (tutte LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica Sprint del sabato, vinta da Marquez (nuovo leader). In dubbio la presenza del poleman Raul Fernandez per un infortunio alla mano. Prima della top class, spazio alle 6 alla Moto3, con Quiles che può laurearsi campione aritmeticamente, e alle 7.15 alla Moto2. Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: di seguito tutte le ultime news dall'Indonesia

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Bezzecchi-Fernandez, l'incidente a inizio Sprint

RICOSTRUZIONE

È durata pochi metri la Sprint di Bezzecchi e Raul Fernandez, protagonisti di un contatto al via...

27 foto

Griglia MotoGP Indonesia: gara alle 9 su Sky

motogp

Raul Fernandez dovrebbe ancora partire in pole nella gara lunga, anche se si è fatto male al dito...

23 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Mandalika

MotoGp

Marc Marquez è il nuovo leader del Mondiale. Lo spagnolo, grazie alla vittoria nella Sprint di...

27 foto

Marquez marca Martin: schermaglie in qualifica

RICOSTRUZIONE

Marcatura a uomo strettissima di Marc Marquez sul leader del Mondiale Jorge Martin durante le...

22 foto

In 6 a terra a Mandalika: Bastianini fa doppietta

MotoGp

Diverse cadute nelle pre-qualifiche di Mandalika: sei piloti sono finiti a terra nel turno che ha...

17 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Bulega vince a Estoril, Arenas campione Supersport

    SUPERBIKE

    Bulega eguaglia il record di vittorie in una stagione di Superbike in Gara 1 a Estoril. Lecuona...

    Diggia: "Contatto al via? Siamo troppo gialli…"

    la battuta

    Fabio Di Giannantonio, terzo al traguardo nella Sprint di Mandalika, torna sul caos che si è...

    Bagnaia: "C’ho messo 7 giri per scaldare le gomme"

    8° posto

    Ottavo posto per Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Mandalika. Il pilota Ducati è intervenuto su...