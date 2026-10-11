MotoGP, oggi il GP Indonesia: orari tv, griglia di partenza a Mandalika e ultime news
È giorno di gare a Mandalika (tutte LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica Sprint del sabato, vinta da Marquez (nuovo leader). In dubbio la presenza del poleman Raul Fernandez per un infortunio alla mano. Prima della top class, spazio alle 6 alla Moto3, con Quiles che può laurearsi campione aritmeticamente, e alle 7.15 alla Moto2. Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: di seguito tutte le ultime news dall'Indonesia
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6 Moto3 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.15: Moto2 – Gara
- Ore 8.15 – Paddock Live
- Ore 8.30: Grid
- Ore 9: MotoGP - Gara
- Ore 10: Zona Rossa
- Ore 11: Race Anatomy
- La domenica si apre alle 6 con la gara della Moto3, un appuntamento che può essere decisivo per l'assegnazione del Mondiale. Maximo Quiles, infatti, è a un passo dal diventare campione: per raggiungere il titolo, gli basterà non perdere più di due punti da Almansa, che parte secondo dietro ad Uriarte. Quiles scatta invece 6°, dietro Guido Pini
- Alle 7.15, invece, tocca alla Moto2, con il leader Manu Gonzalez che dovrà partire dalla decima casella dopo un sabato complicato. In pole c'è Guevara
- Come accaduto venerdì e sabato, anche per domenica è previsto bel tempo in Indonesia, con un cielo soleggiato per tutta la giornata e qualche velatura, in arrivo però per le 17 ora locale. La temperatura massima prevista è di 30 gradi, picco che sarà raggiunto proprio in prossimità delle gare, a partire dalla Moto3.
- Dopo le qualifiche, che hanno visto Raul Fernandez prendersi la pole position, Marc Marquez ha imposto la sua legge nella Sprint. Lo spagnolo della Ducati, sfruttando una carambola al via in cui sono rimasti coinvolti lo stesso Fernandez e Bezzecchi e approfittando dei problemi alle gomme di Martin, ha vinto la gara corta, portandosi in testa al Mondiale. Ora Marquez ha 4 punti di vantaggio sul suo connazionale dell'Aprilia
- Il poleman Raul Fernandez è caduto alla prima curva della Sprint dopo un contatto con Bezzecchi.
- Il pilota Trackhouse ha rimediato una frattura all'indice della mano destra e, parole sue, potrebbe non correre quest'oggi: "Devo provare nel warm up e vedere, non so..."