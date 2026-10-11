È giorno di gare a Mandalika (tutte LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica Sprint del sabato, vinta da Marquez (nuovo leader). In dubbio la presenza del poleman Raul Fernandez per un infortunio alla mano. Prima della top class, spazio alle 6 alla Moto3, con Quiles che può laurearsi campione aritmeticamente, e alle 7.15 alla Moto2. Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: di seguito tutte le ultime news dall'Indonesia

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