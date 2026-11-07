Marquez vince una Sprint rocambolesca, caratterizzata prima dalla bandiera rossa per la caduta iniziale di Bagnaia (frattura al piede dopo essere stato tamponato da Aldeguer) e poi da un contatto tra lo stesso Marc e Bezzecchi (col romagnolo finito a terra) mentre erano in lotta per il primato. Per il ducatista 1° match point nella gara di domenica (LIVE su Sky e NOW alle 17): dovrà vincere e sperare che Martin, ottimo 3° nella Sprint alle spalle di Di Giannantonio, non vada a punti ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA

Marquez nel bene e nel male è sempre davanti: vince la Sprint ma dopo un contatto con Bezzecchi, non sanzionato dallo Steward Panel. Giudicato normale incidente di gara, ma il disappunto al box Aprilia era evidente. Succede tutto al quarto giro di una gara interrotta inizialmente per l’incidente di Bagnaia, steso malamente da Aldeguer dopo pochi chilometri. Bagnaia portato fuori in barella, ma sempre cosciente, se l’è visita brutta: frattura del quarto e del quinto metatarso del piede destro, tornerà in Italia domani.

Marquez-Bezzecchi, un contatto che fa discutere Al secondo via, Marquez è stato lesto a prendersi la testa della corsa, ma Bezzecchi gli è rimasto incollato. Alla fine del quarto passaggio Marquez è andato largo in staccata, Bezzecchi s’è infilato all’interno ma Marc è rientrato deciso finendogli addosso e mandandolo per terra. “Gara strana, per l’interruzione, per il resto mi sono difeso al meglio, ma tutto è andato bene", la risposta di Marquez alla domanda sulla sua gara e sul contatto, evitando però di dare una spiegazione sull’accaduto.