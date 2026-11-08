La risposta di Bezzecchi a Marc Marquez non si è fatta attendere. Ha vinto la gara lunga largheggiando, rifilando tre secondi allo spagnolo della Ducati , che non è riuscito a ripetere l’exploit del giorno prima. Per il titolo il pilota della Ducarti dovrà aspettare, almeno fino a Portimao , dove la MotoGP si ritroverà tra due settimane. Il Mondiale resta aperto, anche grazie al settimo posto di Jorge Martin che partiva undicesimo e ha lottato contro il dolore, per correre al meglio delle sue possibilità e cercare di tenere aperto il campionato; meritati gli applausi di tutto il box Aprilia, a 15 giorni dall’incidente in Australia che l’ha lasciato con un polso fratturato.

Marquez in controllo: titolo rinviato a Portimao

L’epilogo è solo ritardato, perché i distacchi sono difficilmente colmabili: 60 punti sul connazionale dell’Aprilia, 74 sul romagnolo che adesso potrebbe puntare al secondo posto in campionato. Marquez non deve perdere più di 12 punti dal romagnolo e gli basta guadagnarne due su Martin. La vittoria di domenica ha riportato un po’ di serenità dopo le polemiche di ieri, scatenate dal contatto con Marquez, non sanzionato dallo Stewards Panel. Sotto il podio una fugace pacca, a chiudere la vicenda. Marquez non poteva vincere, sapeva che Bezzecchi aveva un ritmo superiore, ma ha controllato, fin dalle prime battute, risparmiando la gomma per un finale in crescendo, dopo aver recuperato due posizioni, su Acosta e su Raul Fernandez che lo aveva staccato di due secondi, lanciandosi verso il secondo posto. Ma il pilota dell’Aprilia Trackhouse ha ceduto nel finale (per il consumo di carburante eccessivo che l’ha costretto a chiudere il gas) e Marquez ne ha approfittato, bruciandolo in rettilineo. Acosta ha invece sofferto un problema di pressione alla gomma anteriore, dopo aver passato il numero uno della Ducati ha infatti dovuto cedergli il passo, per mettersi nella sua scia e sfruttare il calore della sua moto. Al traguardo sono arrivati in 14 piloti, tutti a punti ovviamente.