Marco Bezzecchi domina l'ultima Sprint Race 2026, precedendo Jorge Martin e sorpassandolo in classifica piloti. Sul podio anche Enea Bastianini. Caos al via: la moto di Marc Marquez, a causa di un ritardo nello spegnimento dei semafori, prende fuoco, costringendo il pilota Ducati a saltare giù dalla sella con tanto di partenza rinviata e doppio long lap penalty da scontare: per il campione del mondo l'ultima Sprint della carriera è compromessa, chiude 13°
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Ne ha viste di ogni, Marc Marquez, gli mancava solo di rischiare di finire bruciato sulla griglia di partenza. Ci è mancato poco, al via della gara Sprint di Valencia quando il semaforo dello starter ha tardato a spegnersi, e la sua moto si è surriscaldata, finendo per prendere fuoco. Partenza interrotta, tutto da rifare e mentre lui correva al box per recuperare la seconda Ducati, massaggiandosi le parti surriscaldate, gli è piombata addosso anche la penalità: doppio long lap, tra i fischi del pubblico che non ha gradito e soprattutto non ha capito. Come non hanno gradito in Ducati. "Lui doveva tornare in pista con la stessa moto, a termine di regolarmento", ha spiegato Davide Tardozzi, team manager Ducati. "Ma l’irregolarità è stata causata da un problema tecnico dell’organizzazione", ha aggiunto, accettando il verdetto della pista che rischia di consegnare il titolo Costruttori all’Aprilia a cui basta un settimo posto nella gara di domenica.
L’ultima baby race del 2026 è stata vinta da Marco Bezzecchi che scattava dalla pole position e si è involato dopo poche curve, seguito dal compagno di squadra Martin, altrettanto reattivo al via, e Enea Bastianini per un podio tutto tricolore. In classifica il romagnolo ha scavalcato il compagno di squadra al secondo posto in campionato. Marquez ha chiuso con un giro di saluti, ringraziando il suo pubblico. Non se l’è presa più di tanto, anche se l’obiettivo era finire in grande stile l’ultimo weekend della sua carriera, ma c’è ancora la gara lunga di domenica per puntare al podio. Sabato Marc è arrivato in circuito sereno e sollevato, libero di correre senza il peso di un titolo da conquistare (che ne aveva condizionato la gara in Portogallo). "Voglio godermi il weekend", ha detto dopo la qualifica.