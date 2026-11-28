Ne ha viste di ogni, Marc Marquez, gli mancava solo di rischiare di finire bruciato sulla griglia di partenza. Ci è mancato poco, al via della gara Sprint di Valencia quando il semaforo dello starter ha tardato a spegnersi, e la sua moto si è surriscaldata, finendo per prendere fuoco. Partenza interrotta, tutto da rifare e mentre lui correva al box per recuperare la seconda Ducati, massaggiandosi le parti surriscaldate, gli è piombata addosso anche la penalità: doppio long lap, tra i fischi del pubblico che non ha gradito e soprattutto non ha capito. Come non hanno gradito in Ducati. "Lui doveva tornare in pista con la stessa moto, a termine di regolarmento", ha spiegato Davide Tardozzi, team manager Ducati. "Ma l’irregolarità è stata causata da un problema tecnico dell’organizzazione", ha aggiunto, accettando il verdetto della pista che rischia di consegnare il titolo Costruttori all’Aprilia a cui basta un settimo posto nella gara di domenica.