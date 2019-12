11/25

GP GRAN BRETAGNA - Strike il 25 agosto a Silverstone, sede dell'ultimo GP prima della pausa estiva: dopo la partenza Quartararo perde il controllo della sua moto durante la piega in curva 1 schizzando in maniera involontaria sulla traiettoria di Dovizioso, che a quel punto non riesce a evitare l’impatto con la Yamaha finita sotto le sue ruote. I due piloti vengono trasportati in ospedale a Coventry in elicottero, fortunatamente nessuna grave conseguenza per entrambi

Silverstone: incidente Dovizioso-Quartararo in partenza. VIDEO e FOTO