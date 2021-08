18/31

A ottobre 2004 Valentino vince il GP della Malesia e con uno spazzolone ripulisce la pista: un modo per ironizzare sulla penalità ricevuta in Qatar la settimana prima, dopo che un meccanico era stato sorpreso a pulire la gomma di Rossi in griglia quando non poteva. Lo stesso meccanico, mentre Rossi spazzava con gli amici, ai box indossava una maglia con scritto: "Impresa di pulizie La Rapida - per togliere lo sporco dalla MotoGP"