In 26 anni di carriera, il campione di Tavullia è stato assoluto mattatore del Motomondiale. Per le sue vittorie, certo. Ma anche per un nuovo modo di comunicare, con i suoi look sempre diversi e spesso stravaganti. Vediamo allora com'è cambiata l'immagine di Rossi dal 1996 - la stagione del suo debutto in 125 - al 2021, ultimo Mondiale di Valentino in MotoGP: tutte le "facce" del Dottore, anno per anno

VIDEO. ROSSI ANNUNCIA IL RITIRO