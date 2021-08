14/30

2013. Il ritorno in Yamaha è una boccata d'ossigeno per Valentino, che ritrova lo smalto di un tempo. Ad Assen arriva il successo 106 della carriera, il 47esimo in sella a una Yamaha, il 67esimo in MotoGP, a quasi 3 anni di distanza dall'ultimo. Rossi è quarto nel Mondiale con 237 punti e 6 podi complessivi