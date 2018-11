SBK 2019. A Jerez, Rea ancora davanti a tutti

Se per il team Kawasaki factory la prestazione di Rea può essere quasi data per scontata (anche se non è mai corretto pensare che tutto sia facile per il fenomeno nord-irlandese), c’è veramente motivo di soddisfazione per la crescita costante di Leon Haslam che rientra nel mondiale Superbike dopo la parentesi vittoriosa nel BSB. Per “Pocket Rocket” record di giri oggi, ben 101, e terza tempo in 1:39.766 a poco più di 1 secondo dal compagno. Prosegue quindi con successo l’affiatamento alla nuova moto.

In casa Ducati, dopo l’expolit di ieri di Bautista, grazie anche alle gomme da qualifica, il lavoro continua per svezzare la nuova Panigale V4R che puo’ gia’ contate su un buon livello di competività, segno che il progetto è sano e che il lavoro di sviluppo di Michele Pirro sta pagando. Quarto tempo per Bautista (1:39.845 +1.1 il gap) che macinato 85 giri, 19 in piu’ del compagno di team Chaz Davies che lo segue in quinta posizione staccato di una manciata di millesimi.

Prossima sessione invernale Superbike in vista del mondiale 2019 ancora a Jerez, il 23 e il 24 gennaio e successivamente, il 27 e 28 gennaio, a Portimao in Algarve.