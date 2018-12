Superbike. Haslam, l’uomo delle due vite in SBK

Dal motomondiale al British Superbike

Haslam Junior debutta in 125 GP nel 1998, prima di passare alla 500, quindi alla 250 e successivamente al mondiale delle derivate di serie. La sua prima stagione completa nel WorldSBK risale al 2004 con una Ducati privata, portata all’ottavo posto in classifica generale.

Con il passaggio del team Renegade alla Honda, contestuale alla decisione di schierare un solo pilota, Haslam si vede costretto a ripiegare sul British Superbike. I quattro anni, dal 2005 al 2008, passati a correre sulle piste di casa, mettono in risalto le sue qualità. I risultati non tardano ad arrivare ed i primi podi e le prime vittorie regalano il secondo posto nella classifica finale del BSB del 2006 e del 2008 (4 stagioni sempre nella top-4).

Dentro e fuori il mondiale Superbike

Il rientro di Leon Haslam nel mondiale Superbike è datato 2009. In sella alla Honda del team Stiggy, l’inglese ben figura e chiude il campionato al sesto posto, primo tra i “privati”.

Dal 2010 al 2015 per “Pocket Rocket” è un susseguirsi di moto e team differenti, con i risultati migliori che arrivano in sella alla Suzuki, la quattro cilindri giusta che gli permette di lottare per le vittorie di manche e per il campionato. La stagione 2010 è combattuta fino alla fine, con Haslam e Biaggi, su Aprilia, a suonarsele di santa ragione. E’ il romano alla fine a laurearsi campione del mondo.

Nei successivi cinque anni Leon corre con BMW, Honda e Aprilia portando a quattro le case per le quali è sceso in pista in carriera, prima di arrivare a quella che sarà la quinta, la Kawasaki.

La sua prima vita nel mondiale Superbike si chiude con 4 vittorie e 39 podi all’attivo.