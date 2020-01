Alla Dakar è stato il giorno di Fernando Alonso: l'ex iridato di F1, appartenente al team Toyota Gazoo Racing, al fianco del 5 volte campione della Dakar Marc Coma ha chiuso l'ottava tappa con partenza e arrivo a Wadi Al Dawasir in seconda posizione, ad appena 4'4" dai vincitori Mathieu Serradori e Lurquin Fabian (Srt Racing), autori del tempo di 3 ore 48' 23".

La classifica generale

Alonso sale al 13esimo posto in classifica generale con un ritardo di 3h10'51" dal leader della classifica, lo spagnolo Carlos Sainz, (Bahrain Jcw X-Raid Team), lontano dai migliori dell'ottava tappa come d'altronde tutti i piloti che si stanno giocando la classifica. Il migliore è stato Stéphane Peterhansel (+13'11"), seguito da Nasser Al-Attiyah (+15'55"), mentre Sainz ha accusato un ritardo di 19'15". Il suo vantaggio in classifica su Al-Attiyha (Toyota) ora è di 3'. Moto e quad non hanno gareggiato per onorare Paulo Goncalves, morto tragicamente domenica.