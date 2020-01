Paolo Lucci ha assaporato la gioia del terzo posto all'Africa Eco Race solo per qualche ora, perché già nella serata di sabato il ricorso di Lyndon Poskitt contro di lui per utilizzo di una gomma non regolamentare era stato accolto, con il toscano penalizzato di un'ora e retrocesso in quarta posizione nella generale. Il pilota del Team Solarys è così arrivato al Lago Rosa con tutta la propria carica di amarezza: in una gara che lo ha visto primeggiare per numero di speciali vinte e per una condotta sostanzialmente impeccabile, rimanere ai piedi del podio per un reclamo ha il sapore della beffa. Il pilota di Castiglion Fiorentino va diretto al punto quando gli domandiamo se si sia avvantaggiato per l'utilizzo di uno pneumatico da cross: "Ma quale vantaggio. È una gomma come un'altra, però Poskitt in questa gara si è attaccato a tutto pur di farmi avere una penalità. Ci aveva già provato qualche giorno prima, quando mi aveva contestato il mancato aggiornamento del road book con la nota mancante. Si è attaccato a un cavillo pur di salire sul podio".

Poskitt: "Le regole sono regole"

La replica del pilota inglese sul presunto vantaggio derivato dall'utilizzo dello pneumatico non si fa attendere. Il britannico sostanzialmente conferma la versione di Lucci, più nelle parole non dette che nelle affermazioni sostenute: "Difficile dire se ci possa essere stato un vantaggio, non so per quanti giorni ha usato la gomma, non so quanto possa avere inciso. Però le regole sono le regole e la Fim dice che lo pneumatico deve essere omologato per l'utilizzo stradale e quella gomma non lo era. Se vogliamo comportarci da professionisti le regole devono valere".