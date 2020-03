La 24 Ore di Le Mans è stata posticipata dal 13 e 14 giugno al 19 e 20 settembre a causa della pandemia di coronavirus. Lo hanno annunciato gli organizzatori. "In conseguenza dell'evoluzione sanitaria legata al coronavirus e alle attuali restrizioni in Francia e nel mondo, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organizzatore della 24 Ore di Le Mans, di concerto con il World Endurance Championship FIA WEC e International Automobile Federation (FIA) hanno deciso di rimandare l'88/a edizione della 24 Ore di Le Mans ", è scritto in una nota. "Il rinvio della 24 Ore di Le Mans porta ad un aggiornamento dei calendari FIA WEC, che saranno comunicati a breve", ha aggiunto l'Automobil club francese.