La programmazione speciale di Sky Sport prosegue nei giorni dell’emergenza coronavirus. Su Sky Sport F1 tanti eventi da non perdere, a cominciare da #IoRestoACasa Vanz, in cui Carlo Vanzini, guardando la F1 in tv sul divano di casa in compagnia di suo figlio, mostra e spiega i fatti più significativi della storia del Circus. Domenica da non perdere alle 21 la diretta del secondo GP virtuale, ci sarà anche Leclerc GP VIRTUALE, ORARI E PROGRAMMA SU SKY

Prosegue la programmazione speciale di Sky Sport in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (Sky #IoRestoACasa). Da non perdere i prossimi appuntamenti di Sky Sport Classic in programma su Sky Sport Uno (e su Sky Sport Collection 24 ore dopo). E con l’iniziativa #SkySportYou, i clienti hanno sempre la possibilità di scegliere, attraverso il sito skysport.it, la programmazione della prima serata di Sky Sport Classic sul canale 201. Casa Vanz su Sky Sport F1 (canale 207) Anche il canale Sky Sport F1 ripercorre le stagioni dell’era contemporanea. Ogni giorno della settimana è dedicato ad una stagione: domani il racconto del Mondiale 2013 e sabato tocca al 2014. Da non perdere la nuova rubrica #IoRestoACasa Vanz, in cui Carlo Vanzini, guardando la F1 in tv sul divano di casa in compagnia di suo figlio Giacomo di 11 anni, gli mostra e gli spiega i fatti più significativi della storia della F1.