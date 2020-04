Deserti, piramidi, Tuareg, pergamene: la mia Parigi-Dakar (parte 2)

Nel 1990 ho vissuto la mia seconda Parigi-Dakar. Questa volta è stato un Rally autentico: ho visto le piramidi con le pergamene a Timbuktu, ho fatto un giro su una canoa tra gli ippopotami nel fiume Niger, ho giocato con bambini così poveri da avere soltanto il proprio sorriso come splendente ricchezza, ho dormito nel buio della notte rotto soltanto dalle stelle o da un accampamento Tuareg, ho mangiato per strada seduto per terra, viaggiando tra Libia, Ciad, Mali, Costa d’Avorio, Mauritania e Senegal

Quella del 1990 per me à stata una Parigi Dakar vera: infatti avevano deciso di mettermi con il fotografo Gigi Soldano (allora operatore) su una Pajero preparata (ad esempio serbatoio benzina da 240 litri) e guidata da Pelanconi, ex secondo di Clay Regazzoni. A me era stato riservato un sedile (da corsa) in mezzo sul retro, più alto dei loro anteriori perché sotto c’era il ponte della trasmissione. Avevamo roll-bar, alleggerimenti, rinforzi, insomma tutto quello che ci serviva per passare le verifiche e partecipare al Rally allora più famoso del mondo anche se con una vettura "media", fuori classifica. Avevamo il road book come tutti i partecipanti e un’enorme libertà: potevamo partire ed arrivare quando volevamo, senza limiti di ritardo o anticipo. Volendo avremmo potuto anche saltare una tappa, bastava che non accendessimo la "balise", un aggeggio che trasmetteva un segnale di abbandono, incidente, perdita nelle vastità del deserto.

Noi italiani, che eravamo tanti, secondi soltanto ai francesi, siamo partiti la vigilia di Natale del 1989 da piazza Castello a Milano. Credo sia stata quella volta che ho conosciuto Guido Meda, che faceva interviste un po’ a tutti in giro per la piazza. Da Parigi “Arc de Trionphe” a Marsiglia e in nave a Tripoli. All’arrivo in Africa la sorpresa: tutto pulito, perfetto, ordinato. Strade appena riasfaltate, ragazzini in divisa della propria scuola, benzina, gasolio, arance e aranciata gratis per chi era del Rally. Una sorpresa anche se fare il Capodanno a Sirte con un Dom Perignon caldo, tirato fuori da un nascondiglio degno di un narcos, nascosti dietro la portiera posteriore della macchina, non è stato poi così male: l’idea di aver fatto una cosa proibita nella Libia di Gheddafi ci gasava. D’altronde nel campo c’eravamo praticamente soltanto noi, i libici fuori.

Il deserto libico, cioè dove abbiamo fatto quella foto dove ci sono il sottoscritto in mutande, Gigi Soldano, Tino Martino e Paolo Scalera, loro ancora a seguire il Motomondiale, è stata una sorpresa semplicemente inimmaginabile per me che non c’ero mai stato sul serio. Viaggiavi su questo altipiano pieno soltanto di impronte di mezzi militari, ma il bello era la notte. Noi anticipavamo la partenza della tappa e guidavamo qualche ora col buio. Fino a quando riuscivamo a individuare i segni sul road-book insomma: cumulo di pietre, poi un bidone di benzina vuoto, poi una roccia appuntita e così via seguendo indicazioni e bussola. Finchè non ti accorgevi che senza il sole non saresti mai rimasto sul tracciato e ti saresti perso. Allora ci fermavamo e campo. Non sempre eravamo così tanti, anzi Scalera e Tino lavoravano per Motosprint, quindi avevano impegni diversi. Noi dovevamo portare a casa immagini uniche e qualche servizio sull’Africa inerente, ma staccato dal Rally.