Montmeló, tra caldo e gomme: tutto sul circuito

Si attende un Gp molto caldo sulla pista di Barcellona. Caldo non solo per il meteo ma anche per quello che è successo a Silverstone dove, Mercedes, ha dimostrato di essere battibile. Il circuito del Montmelò è sicuramente la pista più conosciuta dai piloti e dagli ingegneri visto che è usata per i test invernali ormai da diverse stagioni. Difficilmente si è visto un Gp di Spagna spettacolare perché, la pista catalana, non favorisce i sorpassi ma è un bel banco di prova per valutare la bontà di una vettura visto che, gli ingegneri, la considerano una vera e propria galleria del vento a cielo aperto. Non sollecita troppo motore e cambio, tuttavia, i lunghi curvoni e l’asfalto

abrasivo sottopongono a forti sollecitazioni gli pneumatici.

Le caratteristiche del tracciato

I tre settori che compongo il circuito hanno caratteristiche completamente diverse uno dall’altro. La linea di partenza dista oltre 700 m dal punto di staccata prima di “entrare “in una chicane di media velocità. Si può ritardare la staccata per entrare nella prima curva e mantenersi all'esterno per ritrovarsi così con una traiettoria più favorevole alla seconda, che si percorre in accelerazione. Sovversivamente i piloti devono affrontare la curva 3, leggermente in salita, piuttosto lunga e con raggio variabile dove è i molto importante stare attenti al sovrasterzo che si può avere in uscita. Un breve rettilineo conduce alla curva 4, la Repsol dove i piloti arrivano a circa 290 km/h e si entra in curva in terza marcia, a 130 km/h. Si prosegue poi in discesa verso la lenta curva 5 (Seat), a sinistra, e la 6, che invece si percorre in piena accelerazione, per poi ritrovarsi in uno dei punti chiave del tracciato. Il rapido cambio di direzione sinistra-destra, aperto dal tornante in salita della Wurth, e la Campsa. La Campsa immette nel rettilineo dove si può usare l'ala mobile, ma il disturbo aerodinamico già in uscita di curva rende difficile effettuare dei sorpassi. Il rettifilo porta alla Caixa, e alla combinazione di curve, la 11 e la 12, una chicane sinistra-destra di media velocità. La parte finale, è formata dalla curva 13, veloce a destra, e una lenta chicane sinistra-destra che porta alla curva New Holland, verso destra, che immette le vetture sul rettifilo di partenza.

Pirelli sceglie le gomme più dure

Per la prima volta nella storia del Gp di Barcellona si corre a metà agosto e questo andrà a creare parecchie difficoltà alle squadre e ai piloti. Proprio per questo, Pirelli ha deciso di utilizzare le tre mescole più dure della gamma: C1, C2 e C3 quali P Zero White hard, P Zero Yellow medium e P Zero Red soft. Seppur le condizioni ambientali saranno completamente diverse rispetto all’edizione 2019 corsa a maggio, il fornitore di pneumatici ha deciso di confermare gli stessi compound. Questo rappresenta una grande sfida per le gomme visti i carichi impressionanti a cui sono sottoposte nelle tante curve veloci che compongono il tracciato catalano. Visti i carichi maggiori rispetto al 2019 sono state leggermente alzate le pressioni rispetto alla stagione 2019. Siamo comunque su valori abbastanza normali rispetto a quanto successo a Silverstone 2. Pressioni elevate che hanno creato grossi problemi a Mercedes favorendo le performance di vetture come la Red Bull e la Ferrari.