Italia al centro del Motorsport nel weekend tra Mugello e Misano, dove torna il pubblico ad assistere da vicino ai GP. Circa tremila persone al giorno per la Formula 1, fino a diecimila spettatori per la MotoGp: ecco le foto del ritorno degli spettatori.