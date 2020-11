Domenica mondiale: F1 alle 11.10, MotoGP alle 14

Una giornata da non perdere in diretta su Sky: in Formula 1 come in MotoGP potrebbe essere la domenica dell'assegnazione dei titoli a Lewis Hamilton e Joan Mir. Ma attenzione agli orari: la F1 scatta alle 11.10 a Istanbul, mentre il via della MotoGP è alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Entrambe le gare live su Sky Sport Uno (canale 201) LA GRIGLIA DI PARTENZA IN F1 - LA GRIGLIA DI PARTENZA IN MOTOGP

E' una domenica mondiale su Sky Sport: si accendono i motori e potrebbe essere la giornata decisiva per assegnare i titoli sia in Formula 1 che nella MotoGP. Lewis Hamilton a un passo dal suo settimo titolo che lo porterebbe ad eguagliare Michael Schumacher nella classifica all time; Joan Mir, invece, è vicino al suo primo trionfo iridato. Ma attenzione agli orari! La F1 scatta alle 11.10 a Istanbul, mentre il via della MotoGP è alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Entrambe le gare live su Sky Sport Uno (canale 201).

Come seguire il GP di Turchia di F1 su Sky Sport Primo match point, dunque, per Hamilton. Il britannico per non scatterà dalla prima fila come spesso accaduto in questa stagione: davanti a tutti c'è a sorpresa Stroll (Racing Point) a seguito di un weekend finora caratterizzato da una pista scivolosa a causa dell'asfalto e resa ancora più viscida dalla pioggia. Semafori spenti alle 11.10, gara live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Su Skysport.it la gara giro dopo giro raccontata in tempo reale con il LIVE BLOG, mentre sui social tutti gli aggiornamenti con #SkyMotori.



Il programma della gara di Istanbul su Sky Ore 9.30 : Paddock Live gara

: Paddock Live gara Ore 11.10: gara – Differita alle 12.10 su TV8

Ore 13.10 : Paddock Live

: Paddock Live Ore 13.30 : Paddock Live #SkyMotori

: Paddock Live #SkyMotori Ore 17: Race Anatomy

Come seguire il GP di Valencia della MotoGP su Sky Sport Anche per Mir a disposizione il primo match point: per vincere il titolo MotoGP gli basterà (tra le altre combinazioni) salire nuovamente sul podio di Valencia. Ma, come per Hamilton in F1, scatterà da una posizione non comoda: lo spagnolo della Suzuki è 12° in griglia, servirà una gran rimonta come ha già fatto nel secondo GP di Aragon, quando chiuse al 3° posto partendo proprio 12°. Gara al via alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Sul web la nostra cronaca in tempo reale con il LIVE BLOG.