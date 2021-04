5/24 Instagram @sergiosettecamara

SERGIO SETTE CAMARA (Dragon/Penske Autosport). Nato a Belo Horizonte, il 22enne brasiliano si è piazzato 4° nel 2019 in Formula 2 e la scorsa stagione è stato il pilota di riserva di Red Bull Racing e AlphaTauri in F1. Grazie alle buone prestazioni nel finale di stagione a Berlino e il secondo tempo nel Rookie Test 2020, si è assicurato un sedile per il 2021 in Formula E.