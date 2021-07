Il bilancio di Assen: Rea super, brilla Locatelli

Dopo un anno di stop, il mondiale Superbike è tornato a calcare l’asfalto del TT di Assen ritrovando per l'occasione anche una cospicua presenza di pubblico: 35.000 i fan ammessi sulle tribune per ogni giornata in uno scenario che ha proposto sprazzi di normalità. La quinta tappa del campionato rischia di rappresentare uno snodo cruciale del cammino verso il titolo, alla luce del contatto di Gara 2 tra Garrett Gerloff e Toprak Razgatlioglu costato al turco un pesante zero in classifica. Il tutto mentre Jonathan Rea abbatteva il record di vittorie sul tracciato olandese appartenente a Carl Fogarty, salendo a quindici e prendendo tutto ciò che c'era sul banco, dalla Superpole alle tre gare.

Ducati – Il weekend delle Panigale V4R parte bene già dal venerdì ed è per lo più positivo, se escludiamo le difficoltà di Tito Rabat e del team Barni; un segnale importante per risollevarsi dopo una Donington avara di soddisfazioni. Scott Redding si dimostra rapido in prova e in Superpole, conquistando poi due secondi posti convincenti nelle gare lunghe. Michael Ruben Rinaldi finisce a terra nelle prime fasi di Gara 1 mentre è tra i primi, rifacendosi poi con la seconda posizione della Superpole Race e terminando un po' più sottotono in una Gara 2 che vede invece la resurrezione di Chaz Davies, quarto e non distante dal podio. Tre ottime top-10 per Axel Bassani e il team Motocorsa.

Andrea Locatelli – È l’uomo che riporta il sorriso nel box Pata Yamaha Brixx nell’agrodolce pomeriggio di domenica. Il campione Supersport in carica mette in fila tre gare di assoluto spessore e in continuo crescendo: dal quinto posto di Gara 1 passa al podio della Superpole Race, che si trasforma purtroppo in un quarto posto per una penalità per track limits. In Gara 2, però, Locatelli si rifà con gli interessi e chiude terzo dopo aver comandato per metà della corsa. Alla fine cede a Rea e Redding, ma il terzo gradino del podio è un risultato fantastico che impreziosisce la sua solidissima stagione di esordio con le 1000cc.

Jonas Folger – Fino al momento della caduta che ha interrotto Gara 1 a due giri dal termine, il tedesco stava conducendo una gara positiva: ottavo dopo essere stato anche sesto, ampiamente la miglior prestazione di una stagione d’esordio che lo ha visto a punti una sola volta nelle prime dodici gare. Purtroppo le conseguenze del volo alla curva Sei non gli consentono di essere dichiarato fit per la domenica. Questo momento di competitività darà la svolta al suo campionato o si rivelerà un fuoco di paglia (come accadde per Markus Reiterberger nel 2019, proprio con BMW, proprio ad Assen)?