Carlos Sainz resta fiducioso nonostante il venerdì piuttosto complicato a Spa con la Ferrari: "C'è del potenziale, ci sono margini di miglioramento. Dobbiamo lavorare molto, al momento non siamo al livello di Silverstone e Ungheria". Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Non siamo ai livelli di Silverstone o Ungheria"

leggi anche

Leclerc: "Giornata molto complicata"

“Al momento siamo al limite della Top 10, non siamo al livello di Silverstone o dell'Ungheria. Non si è trattato del migliore dei venerdì. Abbiamo parecchio da fare questa notte ma sono fiducioso che possiamo migliorare e trovarci in una posizione più interessante domani. La macchina ha dato sensazioni strane, ci sono margini di miglioramento. Se centriamo i giusti miglioramenti possiamo fare bene. Penso che le cose oggi non siano andate alla grande, ma c'è del buon potenziale”.