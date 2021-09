Iniezione meccanica benzina, l'invenzione

Robert Bosch non si è mai considerato inventore, ma la sua intuizione con l’iniezione meccanica benzina ha cambiato le sorti del mondo dell’auto. Fu lui infatti a sviluppare uno dei primi sistemi di iniezione diretta per autoveicoli

Siamo negli anni ‘40 del 1900 ed è in quest’epoca che si sviluppa e prende piede una delle invenzioni più importanti nella storia dell’automobile moderna. Utilizzata inizialmente nei motori di aerei e grandi autocarri, l'iniezione meccanica a benzina venne pensata per la prima volta dal dottor Archibald Low, che creò un prototipo per motori di grandi dimensioni esposto all’Olympia Motor Cycle nel 1912. Allo stesso tempo, nel 1916, in Germania venne costruito un primo prototipo di motore GDI per l’aereo Junkers: progettato inizialmente come motore diesel, fu poi modificato e pensato per benzina.

Con la Prima guerra mondiale, lo sviluppo visse una fase di arresto e si dovette aspettare il 1925 per osservare il primo vero motore a iniezione diretta a benzina. Dal 1925 al 1947 si diffuse il motore Hesselman, costruito in Svezia e progettato per camion e autobus. Nato come ibrido tra un motore a ciclo Otto e un motore a ciclo Diesel e funzionante a benzina, aveva un solo difetto: provocava la produzione di grandi quantità di fumo. Erano però progetti dedicati a motori grandi, pensati per realtà di lavoro e industriali. Erano progetti che non potevano ancora cambiare il volto dell’automobile.