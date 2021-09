Tutto nasce da un’intuizione in grado di dare una svolta decisiva al settore automobilistico. Scopriamo l’importanza dei motori diesel e come funzionano Condividi:

I motori diesel sono ampiamente utilizzati sia per il trasporto passeggeri sia per quello merci. Le applicazioni che richiedono un’elevata affidabilità e grande efficienza sono universalmente orientate all'alimentazione diesel. I mezzi con questa motorizzazione hanno un sistema di iniezione ad accensione per compressione dove il carburante viene iniettato nella camera di combustione del motore e acceso dalle alte temperature raggiunte quando il gas viene compresso dal pistone del motore. Come il motore a benzina, anche quello a gasolio è a combustione interna. Il carburante e l'aria vengono combinati e combusti all'interno delle camere di scoppio per produrre potenza. Come il motore a benzina, anche quello diesel ha cilindri, albero a gomiti, bielle e pistoni per trasferire l'energia del carburante da un movimento lineare a uno rotatorio. La differenza principale sta nel modo in cui accendono la miscela carburante/aria. I motori a benzina sono motori ad accensione comandata, mentre quelli diesel sono ad accensione spontanea.

L’intuizione di Bosch Robert Bosch non si è mai adagiato sugli allori nonostante avesse venduto milioni di sistemi di accensione per auto negli anni '20. Bosch era convinto dell’importanza di diversificare la forza lavoro. La soluzione era aggiungere "più corde all'arco", come dichiarò in seguito. Nel 1922, un prodotto di nicchia salì alla ribalta: il motore diesel ebbe successo nelle auto e Bosch iniziò a sviluppare la tecnologia di iniezione. Nel novembre 1927, era finalmente pronto per la produzione in serie con le prime 1.000 unità. "Questo prodotto aiuterà a reinventare l'azienda", affermò Margarete, la figlia di Robert Bosch, quando venne presentata la nuova divisione dell'azienda all'inizio degli anni '30, diventata nel tempo la più importante del Gruppo Bosch.