Airbag, come hanno cambiato la sicurezza su strada

Nel mondo dell’automotive la sicurezza riveste un ruolo fondamentale. Nel corso degli anni, grazie allo sviluppo di dispositivi sempre più innovativi e tecnologici, questo importante settore ha fatto passi da gigante. Ogni giorno sono milioni gli automobilisti alla guida di vetture di ogni tipologia, dotate di impianti di sicurezza. Questi sistemi sono in grado di garantire stabilità su strada e viaggi confortevoli sia per i conducenti sia per i passeggeri. Sicuramente uno dei dispositivi di sicurezza più conosciuti e più utilizzati in assoluto è l’Airbag, che ormai è installato di serie praticamente su ogni automobile.

Come funziona l’Airbag? L’Airbag è un dispositivo di sicurezza passiva, che viene installato nel volante, nella plancia o nei sedili. Più Airbag sono posizionati all’interno dell’auto, più la vettura risulterà sicura. Essenzialmente, si tratta di un pallone piatto che si gonfia automaticamente in caso di urto più o meno violento. Quando l’auto colpisce un ostacolo, l’Airbag fuoriesce dal vano in cui si trova andando a impedire che il guidatore o i passeggeri sbattano la testa o il torace contro il volante o contro la plancia. Stiamo parlando di un sensore che rileva la decelerazione dovuta all’urto e attiva automaticamente il detonatore. Quest’ultimo, a sua volta, innesca la capsula esplosiva che fa gonfiare l’Airbag in 30 massimo 50 millesimi di secondo. Successivamente, questo “pallone” si sgonfia automaticamente e deve essere necessariamente sostituito con uno nuovo.

Il contributo di Bosch nella sicurezza automobilistica Nel delicato sistema che permette all’Airbag di svolgere il suo lavoro, la centralina elettronica riveste un ruolo di fondamentale importanza. Questa viene sviluppata per la primissima volta quarant’anni fa da Bosch e Daimler-Benz, pionieri nel campo dell’elettronica associata alla sicurezza dei veicoli, che hanno lavorato insieme per la produzione della prima centralina elettronica per Airbag al mondo. . Dal 1980 a oggi, Bosch ha prodotto oltre 250 milioni di centraline, perfezionando costantemente la tecnologia, con l’obiettivo di proteggere la vita delle persone e rendere la mobilità sempre più sicura ed efficiente.. Si calcola che dal loro ingresso nel mercato, gli Airbag e le centraline elettroniche di Bosch abbiano contribuito a salvare oltre 90mila vite in tutto il mondo. Un dato che spinge ogni giorno l’azienda tedesca a sviluppare e perfezionare nuove tecnologie per garantire maggiore sicurezza. I dati forniti dalle statistiche relativi ai livelli di protezione offerti dagli Airbag ci consentono di affermare che questa tecnologia sia probabilmente una delle invenzioni più importanti nel settore delle automobili. Innegabile è, dunque, l’enorme contributo dato dall’azienda tedesca al perfezionamento dell’Airbag e alla salvaguardia della sicurezza di conducenti e passeggeri.