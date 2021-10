Bosch è sempre in prima linea nell’evoluzione tecnologica del settore automobilistico Condividi:

Negli ultimi anni il settore automobilistico è stato protagonista di una vera e propria rivoluzione, sia tecnologica, grazie ai progressi del settore, sia ambientale, grazie a una sensibilità sempre maggiore verso la salvaguardia ambientale.

Veicoli elettrici e nuove tecnologie Quello che ci aspetta per il futuro è sicuramente un mercato automotive caratterizzato da veicoli green, con motori ibridi, elettrici e non più solo termici, proposti sul mercato con un migliore rapporto qualità-prezzo. La profonda trasformazione del settore auto riguarderà anche l’aspetto tecnologico e lascia presagire importanti novità per migliorare le prestazioni alla guida e per godere di viaggi sempre più confortevoli e sicuri. A contribuire allo sviluppo delle auto del futuro vi è senza dubbio l’enorme impegno di Bosch, che persegue una visione della mobilità sempre più personalizzata, autonoma, connessa ed elettrificata.

Il passaggio al 5G Una delle innovazioni automobilistiche del nuovo millennio sarà sicuramente la connessione ultrarapida al 5G. Questo passaggio sarà un supporto fondamentale per il miglioramento della guida autonoma e per quella assistita. Inoltre, permetterà di avere all’interno dell’abitacolo sistemi in grado di dialogare tra loro attraverso una rete sicura e stabile. Con il 5G il conducente potrà collegarsi anche al suo smartphone, ai sistemi WiFi di casa e persino alle infrastrutture stradali intelligenti.

I sistemi ADAS Il futuro delle auto sta anche nei sistemi ADAS, già installati di serie su alcuni dei più recenti modelli di auto, in grado di offrire un alto livello di tecnologia e sicurezza. Quando parliamo di ADAS ci riferiamo a sistemi come la frenata di emergenza, il mantenimento della corsia di marcia, il cruise control adattivo e altri sistemi di assistenza alla guida che rendono la mobilità più sicura ed efficiente. Anche in questo settore le officine Bosch Car Service con il loro personale specializzato e con le attrezzature diagnostiche e di messa a punto dei sistemi per la guida assistita, lavorano per offrire un supporto sempre più innovativo alla mobilità e al passo con le innovazioni tecnologiche.